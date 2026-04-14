Entrevista a MESTIZA: "Es un absoluto honor representar a España como mujeres en Coachella"
Entrevisto a Mestiza en el centro de Madrid para hablar de su disco Spanish Chica. Las DJs Pitty y Belah nos cuentan todo sobre la inspiración de este disco, como surgió su proyecto, sus sombreros cordobeses, sus actuaciones en Coachella y más.
Publicidad
Son dos de las DJs más icónicas y reconocibles de la música española que regresan con su segundo álbum de estudio, Spanish Chica, disponible a partir del 10 de abril. Tras adelantos como Enamorá, Báilame, Qué Calor qué Calor o Salam, MESTIZA presenta un trabajo con el que ponen en el centro a la mujer española empoderada
Spanish Chica termina de definir el sonido propio de MESTIZA desde el melodic techno o el latin house con percusión española, hasta matices de afro house, melodías de inspiración árabe y por supuesto flamenco.
Este verano marcarán un hito al convertirse en las primeras artistas femeninas en liderar una residencia de temporada completa en la sala principal de Hï Ibiza, considerado actualmente el club número uno del mundo. Cada domingo, tomarán el control del emblemático Theatre con una residencia de 19 fechas, del 31 de mayo al 4 de octubre.
Pudimos hablar con ella en el centro de Madrid antes de su viaje a Los Ángeles para debutar en Coachella, convirtiéndose además en las únicas artistas españolas femeninas del cartel. Un paso decisivo que refuerza su proyección internacional y su creciente peso dentro de la escena global.
Además fuimos al evento de presentación del disco en La Neomudéjar de Madrid en el que pudimos disfrutar de una sesión suya en directo en la que nos enseñaron todas las canciones de este nuevo disco.
Lanzáis vuestro segundo álbum de estudio, Spanish Chica, en el que profundizáis en esa mezcla seña de identidad de sonidos flamencos y folclóricos con electrónica. ¿Qué podemos esperar de este segundo disco de Mestiza?
Belah: Pues es un disco muy electrónico, un poquito más oscuro y cañero que el anterior, en el que exploramos muchísimos sonidos nuevos, tanto tradicionales como más sonidos que vienen de la electrónica; y es un disco muy bailable, muy a su vez divertido, también muy pistero y, sobre todo a nivel conceptual, es un homenaje a nuestro país, a nuestra cultura, a la riqueza que tenemos aquí en todos los sentidos.
Canciones como Salam o Enamorada tienen claramente influencias de músicas árabes o incluso indias. ¿Cómo surgieron esas canciones y cuáles son las principales influencias del nuevo disco de Mestiza que, en algunos casos, van más allá del flamenco?
Belah: Con este álbum, sobre todo, también queríamos hacer un homenaje a culturas que no solamente son culturas españolas, sino también hay una... hay un gran peso de la cultura hindú, de la cultura árabe, porque son, eh... músicas que han influido muchísimo en el flamenco en toda la historia, de... desde que se originó hasta ahora. Entonces, queríamos hacer, de alguna manera, un homenaje a esas músicas y que estuvieran muy presentes en este álbum.
Ya erais dos DJs, cada una por vuestra cuenta, tocando en Madrid, en Ibiza, y os conocíais del circuito del clubbing pero, ¿en qué momento llega esa conexión y ese juntarse y ese pensar en este proyecto llamado Mestiza?
Belah: Llega en 2021 y en un momento donde estamos las dos buscando, cada una, eh... por su parte, eh... nuevos objetivos a nivel, eh... profesionales. Y en este momento decidimos unirnos porque sentíamos que hacía falta esa corriente, la electrónica, que representara nuestra cultura, nuestro país, nuestra tradición, nuestra música; y ahí es cuando decidimos que el flamenco tenía que tener presencia en este... en este, en este sector.
En España ha surgido en los últimos años —y vosotras sois parte de ello y habéis hablado también de esta ola de artistas que dan voz al flamenco llevándolo al mainstream o mezclándolo con otros estilos, como pueden ser La Plazuela, Califato ¾, Rosalía y C. Tangana—, sobre todo, eh... mezcla de flamenco con urbano, flamenco con pop y, en vuestro caso, flamenco con electrónica. ¿Es importante reivindicar la "marca España" y nuestra cultura tan potente y llevarla a sonidos más actuales?
Pitty: Es importante y para nosotras es un honor. O sea, es algo que hemos hecho desde el corazón, lo hemos hecho de una manera totalmente altruista. Es algo que deseábamos y que hemos vivido en nuestras casas desde pequeñas. Venimos de dos familias flamencas donde se ha escuchado esto casi cada día y donde a nuestros padres les hemos escuchado grandes hits que a día de hoy ponemos en... en la pista.
Vi vuestra importante sesión SACRO en Lisboa en la que incluís también algún remix de algún fado. ¿El concepto Mestiza está pegado al flamenco o es un concepto que puede abrirse a otros estilos de folclore?
Belah: Bueno, de hecho, "mestiza" significa mezcla y, efectivamente, no solamente tiene relación con el flamenco y con nuestra cultura, sino el objetivo de Mestiza es hacer sentir a la gente esa conexión con sus orígenes. Da igual que seas árabe, americano, portugués... Nuestro objetivo es que en la pista de baile la gente conecte con sus raíces.
¿Cómo surge todo ese estilo de Mestiza, esa reinterpretación de la moda flamenca y ese sombrero cordobés?
Pitty: Desde el principio de Mestiza nosotras teníamos claro cuál era el objetivo, que era reinterpretar esta tradición, estos cantos del mundo. Y no teníamos claro del todo cuál era nuestro sonido y yo creo que, como artista, no llegas a tenerlo claro nunca porque siempre estás en una constante evolución. Aún seguimos en esta evolución y Spanish Chica va a presentar un nuevo sonido en el que hemos estado trabajando. Un sonido que es, como decía Belah, más oscuro, un poco más club, con más cañero, pero que sigue teniendo la esencia de Mestiza, que sigue inspirando lo que... lo que siempre hemos tenido.
¿Cómo se genera toda esa parte visual tan importante también en Mestiza que acompaña la fuerza del sonido de vuestra música?
Belah: Desde el principio del... del proyecto hemos sido bastante autodidactas y sí que es cierto que la dirección creativa siempre corre a nuestro cargo, pero obviamente tenemos un equipo que nos apoya, que nos ayuda, porque a... ahora mismo, al nivel que estamos de viajes, del ritmo que tenemos, pues es complicado hacerlo todo solas. Y siempre es pues muy positivo tener un equipo, obviamente, y es fundamental. Pero sí que es cierto que lo que es la dirección, las ideas, todo esto, sí.
¿Cómo es viajar por el mundo con los sombreros cordobeses?
Pitty: Pues bastante complicado, bastante complicado. Todavía no hemos encontrado el truco, ja, ja, pero bueno, ahí lo llevamos siempre fuera de la maleta para que no se doble. Y... y aparte es que siempre insistimos en que, desde el principio, en que sea esa nuestra identidad, que sea ese sombrero en concreto. Tiene que ser un sombrero cordobés, por lo que siempre viajamos con ellos porque solamente se pueden encontrar en España, así que...
¿Qué look tenéis pensado llevar en Coachella?
Belah: Pues actuamos en dos ocasiones y son dos looks muy diferentes; dos looks que responden muy bien, yo creo, a... al proyecto de Spanish Chica. Y queremos representar precisamente eso: la "Spanish chica", la chica española con... con un look muy español, muy tradicional, pero reinterpretado.
¿Qué significa tocar en un sitio tan grande e icónico como Coachella?
Pitty: Bueno, es un absoluto honor representar a España como mujeres en este cartel de Coachella, el mejor festival del mundo. Por tanto, tenemos una responsabilidad muy, muy grande y un honor increíble estar allí. Hemos preparado un show muy interesante, vamos a... a presentar todo nuestro nuevo álbum y, además, vamos a llevar un cuerpo de baile con una estética muy bonita que... que creo que os va a encantar.
Además, vais a tener este verano una residencia en Ibiza.
Belah: Sí, llevamos ya cinco años con residencia en Ibiza. En este caso es la residencia de Hï, que ya la tuvimos el año pasado también y bueno, pues eh... con mucho, con mucho orgullo, con mucho honor de ser las primeras mujeres en tener una residencia en la... en la sala main, y intentando hacerlo lo mejor posible y con muchas ganas, la verdad.
¿Cuando tocáis o hacéis una sesión en un sitio adaptáis vuestro setlist y vuestra sesión al lugar en el que estáis?
Pitty: Absolutamente. El... el mayor talento de un DJ es... es hacer bailar a la pista y el mayor talento de un DJ es saber adaptarse a cualquier situación que... que se le ponga delante para hacer disfrutar a ese público. Por tanto, absolutamente sí. Nosotras contamos con una playlist superextensa porque al final, durante estos cinco años, hemos... he ido creando edits y diferentes canciones que... que quizás nunca han visto la luz, pero que están ahí. Y bueno, entre... entre diferentes canciones nuevas que vamos haciendo, que vamos descargando y este próximo álbum, tenemos un repertorio muy grande que vamos adaptando.
¿Con qué artista español os gustaría [colaborar] si pudierais elegir uno?
Belah: A mí me gustaría mucho colaborar con Estrella Morente, eh... también con Rosalía, eh... con Lía Kali, con Lía Kali sí. Son artistas que nos encantan, que... que escuchamos en casa y que admiramos muchísimo. Yo creo que eso sería una... un objetivo que tenemos ahí superclaro.
Pitty: En España hay artistas increíbles que están haciendo fusión y que admiramos muchísimo. Muchos de ellos son amigos también, tú los mencionabas al principio de esta entrevista, y bueno, sería un honor para nosotras.
¿Qué país es el que más os sorprende que tengáis una gran audiencia, que os sorprenda?
Pitty: A ver, eh... nuestra música es muy internacional y al final, al hacer electrónica y es, eh... el contexto es muy abierto para... para muchas culturas. Eh... tenemos shows desde la India hasta Norteamérica, Latinoamérica, Indonesia... Ahora vamos a ir a Japón también. La realidad es que ha llegado a un punto en el que no sé si hay un sitio todavía en el mundo donde nos pueda llegar a sorprender tocar.
Belah: Quizá Asia es lo que más contrasta con nuestra cultura. O sea, que yo diría Asia porque, bueno, es... es increíble que allí guste lo que hacemos y que nos esperen con tanta... con tanta emoción, porque realmente estamos haciendo... hemos hecho una gira muy importante allí y ahora vamos a hacer otra, y la verdad que es sorprendente.
Pitty: Sí, la verdad que al final estar en Indonesia, en Tailandia, es curioso, pero es muy bonito también porque te das cuenta de que tiene una tradición, eh... arraigada, que es... que es maravillosa a nivel musical también, y nosotras bebemos de ello cada vez que vamos.
Publicidad