Leturalma 2026 promete con un cartel con Camela, Siloé, Leire Martínez, Sidecars y un artista sorpresa al frente

Todos sabemos que el verano está lleno de festivales, que el mercado está saturado y que la burbuja podría estar explotando. En un panorama donde las grandes citas a menudo parecen calcos clonados en recintos de hormigón, siempre quedan reductos diferentes que no están movidos exclusivamente por el dinero; lugares llenos de pasión y alma como el Sonidos Líquidos o el Palencia Sonora que recientemente pude disfrutar. Uno de esos festivales que todo el mundo recomienda con los ojos cerrados es el Leturalma, la cita que organiza en Letur la artista Rozalén y que, año tras año, demuestra ser muchísimo más que un simple evento musical.

Esta es una experiencia que se vive mucho más allá de un recinto con pulsera en uno de los pueblos más bonitos de España. Del 16 al 18 de julio de 2026, Leturalma celebrará su esperada 9ª edición con una premisa clara: inundar las calles de vida de día y de noche, combinando conciertos de música tradicional, folclore y actividades culturales gratuitas con un recinto principal nocturno ubicado en el Campo de Fútbol de la localidad. Además, el festival cuenta con un cartel estelar, seleccionado personalmente por la propia Rozalén y su equipo, que este 2026 presenta nombres tan brutales y diversos como el techno-pop de OBK y el flamenco de Arcángel para la jornada inaugural del jueves; el pop-rock infalible de Siloé y Sidecars, o la esperadísima presencia de Leire Martínez y el descaro de Sanguijuelas del Guadiana el viernes 17; y el infalible fin de fiesta del sábado 18 con los reyes de la rumba, Camela, el punk-rock de Biznaga o el misterio de un artista sorpresa aún por desvelar.

Imagínate un festival en Letur, conocido como "el oasis de la Sierra del Segura", un pueblo que destaca por su espectacular fisonomía de origen mudéjar, con un casco histórico maravillosamente conservado que le valió la declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Lo que lo hace verdaderamente único es su estrecha e idílica relación con el agua: el pueblo está esculpido sobre una roca caliza de la que brotan charcos naturales y canales que recorren sus calles, alimentando fuentes, arroyos y la famosa piscina natural de Las Canales, el lugar perfecto donde refrescarse antes de que empiece a sonar la música.

Caminar por sus callejones empedrados y laberínticos, asomarse a sus miradores colgantes y descubrir sus arcos árabes —como el emblemático Arco de las Moreras— ofrece una desconexión total y una belleza medieval tan singular que lo convierte, por derecho propio, en uno de los rincones más mágicos y pintorescos de España. Con abonos que rondan los 45€-55€ a través de Ticketvip, Leturalma no es solo una opción accesible, sino un acto de resistencia cultural que defiende la dignidad del mundo rural a ritmo de la mejor banda sonora posible.

¿Te lo vas a perder? Nosotros desde luego que no.