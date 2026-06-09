Sonidos Líquidos 2026: Un festival único que se reinventa por culpa del viento

Cuando los festivales están hechos con alma, cariño, esfuerzo y sin un interés puramente económico detrás, es mucho más fácil que se reinventen, sobrevivan a los contratiempos y apenas reciban críticas cuando algo sale mal. En unas semanas en las que hemos visto cómo se cancelaba el Fortaleza Sound en Lorca por la baja venta de entradas, cómo el Primavera Sound sufría contratiempos y cancelaba por lluvias una de sus jornadas, o cómo el Festival de les Arts se convertía en un absoluto desastre entre problemas de sonido, cancelaciones y reproches, lo vivido en Sonidos Líquidos fue algo completamente diferente.

Era mi primera vez en este pequeño festival que se celebra en Lanzarote desde hace 16 años en el increíble paraje de las bodegas de La Geria, con los volcanes del Parque Nacional de Timanfaya de fondo, pero la experiencia acabó siendo agridulce. Desgraciadamente, la jornada principal tuvo que ser suspendida por fuertes rachas de viento que hacían imposible su celebración, ya que ponían en peligro la integridad física de los artistas y de los asistentes. El cartel de este año estaba liderado por Sanguijuelas del Guadiana y por Ginebras —quienes finalmente no pudieron acudir por un problema personal—, y contaba también con las actuaciones de Ángel Stanich, La 126, The Molotovs o el dúo de electrónica mexicana Nortec.

A pesar de la cancelación, el fin de semana fue inolvidable gracias al abrazo cálido de la isla y de una organización que reaccionó rápido. Esto nos permitió disfrutar el viernes del concierto de Ángela González, visitar las casas de César Manrique y José Saramago, y tener nuestra dosis de música gracias al increíble "plan b" que el festival logró montar en cuestión de pocas horas. Una de las grandes discotecas de la isla, situada a las afueras de Arrecife, se prestó como escenario para que, de forma totalmente gratuita, 1.200 personas pudieran disfrutar del directo completo de Sanguijuelas del Guadiana, que llevaban ya una semana exprimiendo la isla. Además, actuaron La 126, Ángel Stanich, Go Cactus, Good Franco y cerraron la noche los mexicanos Nortec.

Debido a la cancelación de la cita principal en La Geria, el importe total de las entradas será devuelto a todos los asistentes. Obviamente, la experiencia en la discoteca no se parece a vivir los conciertos al aire libre entre viñedos y ceniza volcánica, pero gracias a la impecable gestión de la organización y a los periodistas y compañeros con los que compartí el viaje, me llevo un gran recuerdo. Tendré que volver el año que viene para vivir el Sonidos Líquidos de verdad.