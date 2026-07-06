Rels B corona el Estadio Metropolitano de Madrid en el concierto más especial de su carrera

El Estadio Metropolitano está pasando a la historia de la música como el escenario donde han vivido sus noches más especiales algunos de los artistas más grandes de su generación. Ahora le ha tocado el turno a Daniel Heredia, que acaba de terminar de pasar a la historia de la música española tras su espectacular concierto de la pasada noche.

El 4 de julio quedará grabado a fuego en la memoria del propio Rels B y de las decenas de miles de asistentes que llenaron el Estadio Metropolitano para asistir a un show único y espectacular: donde las canciones del cantante español más popular del mundo han adquirido una nueva dimensión.

Acompañado de una banda de músicos talentosísimos y arropado por algunas de las colaboraciones que han marcado sus más de diez años en la cresta de la ola: primero ayudando a definir la nueva música urbana en España, para terminar, a día de hoy, siendo uno de sus máximos exponentes a nivel global. Rels B ha contado sobre el escenario del Estadio Metropolitano nada menos que con Cráneo, Dollar, J Abecia, Maikel de la Calle y Recycled J, con quienes ha repasado su trayectoria, desde los inicios de YouTube como Rels Beats hasta su últimos números 1.

El concierto, con más de cuatro decenas de temas, ha sido un verdadero éxito de un Rels B que ha decidido dotar a sus canciones de un acabado cuidadísimo que le confirma como uno de los grandes músicos e intérpretes de la música española: un cantautor contemporáneo y total que ha firmado alguno de los grandes éxitos de la última década.

El show de Rels B en el Metropolitano ha sido un alarde del talento y versatilidad que han atravesado su trayectoria. Ya sea como pionero del sonido afrobeat en el pop urbano español, con canciones como ‘Un Rodeoooo’, ‘AfroLOVA’, ‘SONRÍE <3’ o la ya legendaria ‘TU VAS SIN (fav)’; explorando sus canciones más antiguas como ‘Reika de Pikas’, ‘Really On’ y ‘Weed Coast’; hasta llegar a los grandes temas que han hecho de la de Skinny Flakk una de las voces más carismáticas de la escena, como ‘Me Gustas Natural’, ‘A Mí’, ‘La Prisión’, ‘lo que hay x aquí’ o ‘SIN MIRAR LAS SEÑALES’.

En estos tiempos en los que la fama se confunde fácilmente con el éxito, Rels B ha reivindicado en Madrid la constancia y la vocación por la música por encima de todo y cierra una etapa en su carrera con un concierto a la altura. Toda una carrera concentrada en una noche para la historia. Una que contiene los cientos de conciertos que ha hecho en desde que comenzó en las salas más pequeñas de España, así como los grandes escenarios internacionales que vieron nacer a una nueva estrella.