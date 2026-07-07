Guía musical del Mad Cool 2026: Conciertos imprescindibles, joyas escondidas y los mayores solapes de esta edición

El Mad Cool 2026 ya está aquí y vuelve por todo lo alto con una transformación radical. Este año, la organización apuesta por cambios estructurales profundos: un escenario menos, reducción de aforo y un horario retrasado para esquivar las horas críticas de calor y mejorar la experiencia del público en el recinto. El objetivo es claro: dar un protagonismo absoluto a los grandes nombres en las condiciones óptimas. ¿Saldrá bien la jugada?

Lo que es seguro es que nos enfrentamos a un festival mucho más concentrado. Al prescindir de un escenario, la oferta diaria en las tarimas principales pasa de los 10 o 12 directos del año pasado a una selección de entre 7 y 9 grandes conciertos por jornada. Con un cartel apabullante que combina estrellas globales, talentos emergentes y absolutos gigantes de la historia de la música, decidir a dónde dirigir los pasos va a ser un verdadero reto.

Cada asistente es un mundo y lo que para uno es una prioridad indiscutible, para otro puede ser el drama de la jornada. Elaborar un manual de supervivencia con nombres de la talla de Foo Fighters, Florence + The Machine, Nick Cave o Twenty One Pilots parece una misión imposible, pero vamos a intentar solucionarlo. A continuación, te propongo mi guía en formato semáforo para desgranar, día a día, el concierto imprescindible (verde), la joya escondida que no deberías pasar por alto (ámbar) y el solape criminal que te va a romper el corazón (rojo).

Miércoles 8: El día más rockero

🟢Verde (Imprescindible): The War On Drugs. La banda liderada por Adam Granduciel es una apuesta segura en formato festival. Sus atmósferas envolventes, repletas de guitarras viajeras y sintetizadores nostálgicos, son perfectas para la caída de la tarde. Un directo hipnótico de corte impecable.

🟠Ámbar (Joya escondida): The Last Dinner Party. El quinteto británico ha revolucionado el indie pop con su propuesta teatral, barroca y cargada de ganchos melódicos. Su arrolladora energía sobre el escenario las convierte en la cita obligatoria para quienes busquen descubrir el sonido que está marcando tendencia en las islas.

🔴Rojo (Solape criminal): Foo Fighters vs. Moby. Un auténtico golpe al corazón del melómano. Por un lado, el rock de estadios incombustible de Dave Grohl; por el otro, la electrónica histórica y nostálgica de Moby. Dos titanes frente a frente que obligarán a elegir entre saltar con himnos de distorsión o bailar con clásicos generacionales.

Jueves 9: El día más pop

🟢Verde (Imprescindible): Florence + The Machine. Florence Welch no ofrece conciertos, ofrece rituales. Su magnetismo, su prodigiosa voz y la épica de sus canciones aseguran el momento más mágico y coral del jueves. Una diva en el sentido más artístico de la palabra.

🟠Ámbar (Joya escondida): Teddy Swims. Si buscas emoción a flor de piel, no puedes saltarte esta cita. Sus baladas desgarradoras, que navegan entre el soul, el R&B y el country contemporáneo, ganan una dimensión tremenda en directo gracias a una voz rota capaz de erizar la piel a cualquiera.

🔴Rojo (Solape criminal): Charlie Puth (final) vs. Lorde (inicio). La precisión del pop comercial y milimétrico de Puth chocará de lleno con el regreso vanguardista y magnético de la neozelandesa. Un cruce de horarios incómodo que te obligará a correr por el recinto si quieres capturar la esencia de ambos mundos.

Viernes 10: El día más alternativo

🟢Verde (Imprescindible): Twenty One Pilots. El dúo de Ohio ya demostró en la edición de 2022 que el escenario del Mad Cool se les queda pequeño. Su directo es un despliegue físico y visual impecable, un fiestón ecléctico que salta del rap al rock alternativo y la electrónica sin despeinarse. Pura adrenalina.

🟠Ámbar (Joya escondida): Holly Humberstone. Una de las voces más honestas del pop alternativo actual. Sus composiciones, envueltas en himnos melancólicos de producción minimalista, son ideales para los que aprecian las letras íntimas y las atmósferas sugerentes antes de que estalle la noche.

🔴Rojo (Solape criminal): A Perfect Circle vs. Kings Of Leon. El drama de las guitarras. Los amantes del rock alternativo y el metal progresivo de la banda de Maynard James Keenan tendrán que batirse en duelo contra los seguidores del rock sureño y de estadios de los hermanos Followill. Un choque frontal sin prisioneros.

Sábado 11: El día más clásico

🟢Verde (Imprescindible): Nick Cave and The Bad Seeds. Estamos ante uno de los mejores cantautores e intérpretes de todos los tiempos. La elegancia oscura, la intensidad poética y la brutal comunión que Cave establece con las primeras filas hacen de este concierto una experiencia casi religiosa y el broche de oro del festival.

🟠Ámbar (Joya escondida): The Black Crowes. La legendaria banda de Georgia llega para impartir una clase magistral de blues rock clásico y actitud sobre las tablas. Riffs atemporales, raíces americanas y un groove que es imposible que no te haga mover los pies.

🔴Rojo (Solape criminal): David Byrne vs. Pulp. Sin duda, el solape más doloroso de todo el festival. La genialidad vanguardista y el legado histórico del mítico líder de Talking Heads coincide en el tiempo con el britpop elegante, cínico y bailable de Jarvis Cocker y sus Pulp. Dos tótems de la música contemporánea compartiendo franja horaria; una decisión de la que es imposible salir sin remordimientos.