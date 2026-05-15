Por qué la gente alta vive menos: la curiosa relación entre altura y longevidad

¿Alguna vez has visto a una persona muy mayor y, al mismo tiempo, muy alta? ¿Cómo suelen ser las personas nonagenarias, o incluso centenarias? Aunque es cierto que la altura media ha aumentado mucho entre las generaciones más mayores y las más jóvenes, existen estudios que demuestran que la altura y la edad a la que se fallece están relacionadas de forma inversa. Son muchas las razones que se han dado para explicar esta relación, pero la mayoría se centran en lo más literal: ser el más grande de tu especie es un problema.

Esto se debe a que, por mucho que una persona sea más grande que otra, sus células no son proporcionalmente más grandes; lo que ocurre es que tiene muchas más células que otras personas. Esto supone que la velocidad a la que se multiplican y regeneran esas células es mayor de lo habitual, con los consecuentes riesgos de mutación y cáncer que eso supone. Aunque las diferencias en las probabilidades de padecer esta enfermedad no son muy grandes (entre un 5% y un 7%), sí que son suficientes para influir en las estadísticas.

También hay expertos que señalan a la posible carga de trabajo extra que puede tener el corazón de las personas más altas frente a las más bajitas, y que eso lleve a tener más probabilidades de sufrir enfermedades del corazón. Aunque las personas altas tienen un corazón de un tamaño más grande, no lo es de forma proporcional, así que el bombeo de sangre es una tarea más ardua.

Pero no todo son noticias negativas para la gente alta: la altura está relacionada, casi siempre, con una infancia saludable, y eso también influye positivamente en el envejecimiento. Además, los mismos estudios que comprobaron esa relación entre altura y longevidad encontraron que las personas más altas desarrollaban menos enfermedades degenerativas, como el Alzhéimer, y que tenían una forma física mejor al llegar a una edad avanzada (menos dolores en articulaciones, mayor fuerza…). ¡Envejecer bien es igual de importante que vivir muchos años!