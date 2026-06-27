Este youtuber construyó el ordenador con el que sueñan todos los gamers

Un monitor y tres posiciones: este es el reto que tenía por delante un youtuber para conseguir la oficina de sus sueños. Aprovechando una mudanza había decidido planear con antelación. Su nueva oficina tiene tres lugares diferenciados: uno para el trabajo principal, otro para las construcciones y otro para jugar. Nada muy loco, salvo por una cuestión muy importante: quería usar la misma pantalla y los mismos accesorios en cualquier posición. ¿La solución? Un brazo que colgara desde el techo y que permitiera moverlo de un lado a otro. Casi nada, claro, tan solo hacía falta pensarlo muy bien y construirlo desde cero.

Lo primero de todo eran los cables. El ordenador principal reside en un cajón en una esquina de la oficina. Los cables no podían estar colgando por toda la sala, así que son redirigidos por la pared y el techo para que caigan de forma vertical por el propio brazo. Brazo que tiene varias partes, aguanta 50 kilos y que necesita de varias configuraciones para, eso sí, moverlo muy fácilmente. El monitor se coloca a la inversa para poder conectar todo, tiene un manillar de bicicleta para poder moverlo y por detrás dispone de diferentes soportes para tener colgado un teclado, un mando y lo que haga falta.

El resultado es tan práctico como fascinante. Los cálculos necesarios fueron muchos, pero el objetivo se alcanzó sin grandes complicaciones. De pie, en su jornada, trabaja sin problema en la mitad de la oficina. Cuando necesita usar sus herramientas, mueve todo a la zona del fondo y se sienta. Y al final del día, para relajarse, se desplaza a una silla en la otra esquina, donde puede coger el mando y olvidarse del mundo. El único límite es que los cables impiden una rotación completa en su configuración actual, así que hay que andarse con ojo para evitar que se enreden donde no deben.