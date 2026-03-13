ZonaGemelos revelan en The Wild Project que deben pagar una multa de más de un millón de euros a Hacienda

El podcast The Wild Project, presentado por el creador de contenido Jordi Wild, recibió recientemente como invitados a ZonaGemelos, dos creadores digitales que en los últimos años han ganado popularidad en redes sociales y todo tipo de plataformas. Durante la conversación repasaron distintos episodios de su trayectoria personal y profesional.

A lo largo de la entrevista hablaron de su infancia, del crecimiento de su comunidad en internet y del proyecto conocido como La Casa de los Gemelos, además de comentar algunas de las críticas que han recibido desde que su contenido empezó a ganar visibilidad. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de los espectadores fue cuando abordaron su situación fiscal.

Durante el podcast, los creadores explicaron que actualmente afrontan una multa millonaria relacionada con la gestión de su empresa en los primeros años de actividad. Según su propio relato, los problemas comenzaron cuando empezaron a generar ingresos a través de internet y decidieron constituir una sociedad para canalizar esos ingresos.

En ese momento, explicaron, comenzaron a utilizar la tarjeta de la empresa para numerosos gastos cotidianos. "Empezamos a pagar todo con la tarjeta de la empresa: comidas, gasolina… y no declaraba ningún gasto", señalaron durante la conversación. Esa falta de registro de gastos deducibles habría provocado que la carga fiscal fuera mucho mayor de lo esperado.

Los creadores explicaron que la situación terminó derivando en una sanción económica considerable. "Tenemos una multa gigantesca con Hacienda que nos va a dejar a dos velas", comentaron en el programa. Según detallaron, el importe total asciende a unos 1.200.000 euros.

Además, indicaron que la deuda no puede aplazarse durante largos periodos sin que aumente significativamente el coste final. "No se puede aplazar mucho, porque si no hay intereses altísimos", añadieron durante la charla.

El caso refleja algunos de los problemas que pueden surgir cuando los creadores digitales comienzan a generar ingresos importantes sin una estructura empresarial consolidada. En el entorno del contenido online, donde muchos proyectos crecen con rapidez, la gestión fiscal y contable se ha convertido en un aspecto cada vez más relevante para los nuevos emprendedores digitales.