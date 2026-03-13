El surrealista accidente de Sezar Blue con su Tesla en el parking de Mercadona: un carro de la compra choca contra él

El creador de contenido Sezar Blue ha vuelto a generar conversación en redes sociales después de publicar un vídeo captado por las cámaras de su coche. El vehículo, un Tesla, estaba aparcado en el estacionamiento de un supermercado cuando ocurrió una escena difícil de prever.

Las imágenes proceden del sistema de grabación integrado que incorporan estos coches, capaz de registrar lo que sucede alrededor del vehículo incluso cuando está estacionado. Gracias a esa función, el creador pudo recuperar el momento exacto en el que se produjo el impacto.

En el vídeo se observa cómo el coche permanece aparcado con normalidad en el aparcamiento de un establecimiento de Mercadona. Durante varios segundos no ocurre nada fuera de lo habitual. Sin embargo, poco después aparece en escena un adolescente descendiendo por una pendiente montado en un carro de la compra.

El joven baja a gran velocidad, aparentemente sin posibilidad de frenar. La trayectoria termina dirigiéndose directamente hacia el vehículo estacionado. Instantes después se produce el choque: el carro impacta contra el coche con un golpe seco que queda registrado por las cámaras del propio vehículo.

El vídeo fue compartido por Sezar Blue en sus perfiles de redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular entre los usuarios. La escena ha llamado la atención por lo inesperado de la situación, ya que el accidente no involucra a otro coche sino a un carro de supermercado utilizado de forma imprudente.

Según explicó el propio creador, el incidente ocurrió mientras el coche estaba aparcado y sin ocupantes en su interior. Este tipo de sistemas de grabación —conocidos popularmente como modo centinela— permiten registrar cualquier movimiento alrededor del vehículo.

No es la primera vez que el coche de Sezar Blue se vuelve viral por un incidente similar. Hace algunos años ya circuló ampliamente en internet una imagen en la que se veía otro vehículo impactando contra su Tesla mientras estaba conduciendo con normalidad.

Este nuevo episodio se suma a esa curiosa serie de accidentes registrados por las cámaras del coche, que en esta ocasión han captado una escena tan inesperada como peculiar dentro de un aparcamiento,