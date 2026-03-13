Rufus T. Firefly ganan el Premio Ruido de la prensa al mejor disco de 2025 con Todas las cosas buenas

Ayer se celebró la gala de entrega del Premio Ruido y con esta ya son once ediciones de un galardón que cada vez es más prestigioso y que han ganado artistas como Rosalía, Triángulo de Amor Bizarro, María José Llergo y, el año pasado, Alcalá Norte.

Este 2026 la lista de nominados era una de las más imponentes que ha habido, con 12 discos absolutamente maravillosos entre los que estaban incluidos Lux de Rosalía, Daisy de Rusowsky, Spanish Leather de Guitarricadelafuente, 201 de Repion, El cuerpo después de todo de Valeria Castro o Todas las cosas buenas de Rufus T. Firefly, que se acabó llevando el premio.

Fue el legendario presentador de Radio 3 Julio Ruiz el encargado de entregarles el premio a Víctor y compañía, lo que hizo todo aún más emotivo: "Esto es superinesperado. Vamos, me parece además increíble y supersimbólico que nos des este premio tú, Julio".

"Como es muy inesperado no sé muy bien qué decir, entonces me estoy acordando de Julia, mucho de Miguel, de toda la gente que hace que Rufus sea posible, eh, de nuestras hermanas de Emerge, que están aquí apoyando este proyecto desde el principio", explicó desde el escenario de la Sala Berlanga de Madrid.

También tuvo unas palabras de cariño para el resto de nominados, pero en especial para sus amigas de Repion, con las que antes había compartido escenario: "Me vais a permitir que comparta este premio, a pesar de que toda la gente que estaba aquí nominada me flipa, con nuestras amigas de Repion, que son increíbles, y ojalá podamos tocar un montón de veces juntos".

Finalmente terminó defendiendo a esas personas que hacen música y periodismo por amor al arte y no por dinero: "Lo único que me sale decir ahora mismo es que dedico este premio a la gente que hace música y periodismo con el corazón y no con la cartera. Muchas gracias".

Tanto Rufus T. Firefly como Repion y Shego actuaron en la gala, conducida con brillantez por la periodista Álex Gara. También hubo un momento para la reflexión a cargo de Sebas Alonso, subdirector de la Asociación de Periodistas Musicales y director de la prestigiosa revista Jenesaispop, que recordó la absoluta independencia del premio, cómo habían seleccionado a los 12 finalistas entre 240 discos y cómo todos los finalistas habían recibido al menos un voto.

Antes, durante todo el día, se había celebrado el II Congreso de Periodismo Musical PAM en la sede de AIE, con cinco ponencias de lo más interesantes sobre los modelos de financiación público/privada, el impacto de la IA en el periodismo musical, la importancia de la crítica negativa y las conclusiones del estudio sobre la prensa musical.