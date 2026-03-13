Ana Legazpi, cantante de Marlena, vuelve a hablar sobre Dulceida: "Yo solo digo que a mí me rompieron el corazón de una manera muy fea"

La cantante de Marlena, Ana Legazpi, ha vuelto a pronunciarse sobre una de las historias personales que más interés ha despertado entre los seguidores del grupo. Durante un encuentro con la prensa, una periodista le preguntó directamente por Dulceida y por la posibilidad de que algunas de sus canciones estuvieran inspiradas en su ruptura con la influencer.

La artista evitó señalar a nadie de forma explícita, aunque reconoció que detrás de algunas de sus composiciones hay una historia sentimental complicada que acabó reflejada en su música.

"No lo sé, la gente dice que hay muchas canciones en base a ese nombre, pero bueno, yo solo digo que a mí me rompieron el corazón de una manera muy fea y ya está. No digo nombres", respondió.

Durante los últimos años, muchos fans han señalado temas del dúo —como Red Flags— como posibles referencias a esa etapa personal. Sin confirmarlo de forma directa, Legazpi sí admitió que el dolor de aquella ruptura terminó transformándose en canciones.

"Sí, perdonado, sí. Perdonado, sí, pero bueno, que hay ahí dolorcito y resquemor. Siempre lo va a haber de alguna manera, pero en forma de canción", confesó.

La cantante también reflexionó sobre cómo las experiencias personales terminan inevitablemente influyendo en la música de muchos artistas.

"Yo creo que no te esperas esas cosas, y cuando no te las esperas… creo que es evidente cuando hay canciones y cuando hay historias detrás", explicó.

Durante el encuentro con los medios, la artista también se pronunció sobre otro de los debates habituales en la industria: la presencia de influencers en eventos musicales. En su opinión, su participación puede ser positiva siempre que exista interés real por la música.

"Yo veo que todo el mundo es bienvenido, pero informados. Si la gente viene simplemente por un pago, da rabia, pero si vienen a disfrutar y a interesarse por la música, todo el mundo es bienvenido", señaló.

Además, defendió que los creadores de contenido tienen un papel cada vez más relevante en la difusión cultural. "Los influencers también aportan mucho, mucha visibilidad. Muchísima", afirmó.

Más allá de la polémica, Legazpi quiso destacar el momento que vive la música española y la importancia de que artistas de estilos muy distintos compartan espacio en los mismos eventos.

"Para nosotras es un orgullo estar aquí. Es una oportunidad para que la música española tenga cada vez más reconocimiento", concluyó.