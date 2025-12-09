La cancelación de Gloria del Toro: el polémico directo que desató todo

Toda la polémica comenzó en un directo compartido entre tres creadores de contenido: Blanca Is Borderline, Gloria del Toro y La Calva Tatuada. Todo parecía normal, con risas, bromas y un humor más ácido de lo habitual, hasta que empezaron a hablar de Mafer, conocida como @virtual_diva en redes sociales.

La Calva Tatuada preguntó quién era Mafer porque no la ubicaba, y Gloria del Toro respondió con una frase que más tarde tendría graves consecuencias: "Si digo que Virtual Diva es M de Amores en blackface, ¿es racista?". Ese comentario desató el inicio de la cancelación, ya que muchas personas que estaban viendo el directo lo interpretaron como una falta de respeto y una actitud racista hacia la creadora de contenido.

Para intentar dar explicaciones y que todas las partes pudieran hablar, se hizo otro directo en el que participó Virtual Diva. Allí, habló directamente con todos los que formaron parte del directo anterior. Gloria del Toro, desde el comienzo, parecía enfadada porque no la dejaban hablar y empezó diciendo frases como "eres M de Amores pero racializada, me pareces una placenta y una aburrida". Se mantuvo en su postura repitiendo que en ningún momento estaba siendo racista, lo que generó una situación muy incómoda entre los presentes.

Más tarde salieron vídeos de Carlos, @lacalvatatuada, dando explicaciones y pidiendo perdón. Reconoció que el sistema en el que vivimos es machista, homófobo y racista en muchas ocasiones, y confesó que él mismo mantiene actitudes de las queno se siente orgulloso. También explicó que cuando Gloria hizo ese comentario se sintió incómodo y que el humor ácido que tienen ellos está muy cerca de acabar en actos de bullying por las faltas de respeto. Gloria, la más señalada en esta polémica, ha eliminado su cuenta, por lo que no se sabe cómo se siente en estos momentos ni si ha hablado con Virtual Diva.

Blanca, por su parte, ha intentado tomárselo desde el humor y subió un vídeo haciendo referencia a otra cancelación masiva de una influencer llamada Cariatydes. En el vídeo comenta que todo esto le ayudará a tener más conciencia sobre lo que hace en internet.

Mafer también se pronunció para explicar cómo le ha hecho sentir esta situación. "Que uses la carta de mi color de piel para seguir descalificándome y usar eso como hilo conductordurante media hora riéndote de mí", expresó. También comentó que Gloria hizo unas disculpas públicas, aunque ya no pueden verse porque eliminó su cuenta, y afirmó que se seguía riendo tanto de ella como de la situación. Añadió que el segundo directo tampoco ayudó, ya que Gloria llegó a decirle frases como "yo me estaba riendo de ti y lo hice porque me apetecía y punto".

Además, muchas cuentas de TikTok como @betweenmyclothes, @rioparaiso_18 o @carlapaucar han denunciado públicamente las actitudes racistas que, según ellas, tuvo Gloria del Toro hacia Virtual Diva.