El mundo de la música despide a Robe Iniesta, el poeta del rock que marcó a varias generaciones de artistas: "Con él todo era de colores"

Hablar de Robe Iniesta es hablar del mayor poeta del rock en español y probablemente uno de los mayores poetas de nuestro país. Sus canciones, sus melodías y sus versos tan mágicos como como certeros que sabían sacar la belleza del fango y pintar la vida de colores, flores y melancolía.

Robe se ha ido se convertido en ese pájaro negro de pico anaranjado y nos ha dejado huérfanos a muchos que crecimos escuchando sus canciones que tenemos muchos momentos de su vida completamente entrelazados con su música.

Tanto la figura de Robe como su carrera son inabarcables y en conjunto conforman una de las mejores obras musicales de la música española de largo. Desde aquellos discos a principios de los 90 llenos de rabia y crudeza hasta sus últimos trabajos en solitario pasando la majestuosa grandeza atemporal de La Ley innata las genialidades de Robe son demasiadas.

También los son sus canciones y frases que quedan para el recuerdo que han dejado huellas profundas en tantos oídos, almas y corazones desde Si te vas a El hombre pájaro pasando por Pequeña introducción al caos, Un suspiro acompasado, So payaso o Ama, ama y ensancha el alma entre otras.

Es tradicional cuando fallece una persona de una dimensión y magnitud tan grande hacer una noticia recopilando los mensajes que distintas personalidades y compañeros de profesión dejan en redes sociales pero con Robe son tantos los mensajes que es imposible recogerlos todos.

Recientemente el 4 de diciembre entreviste a Sidecars y la agradable charla terminó conmigo pidiéndoles que me dijeran una canción triste que escuchan cuando están tristes para sentirse peor. Mientras Ruli y Juancho mencionaron a Calamaro y Quique González respectivamente Ger quiso mencionar a Robe Iniesta. Tanto el como Juancho estaban de acuerdo en ponerle en lo más alto de nuestra música junto a gente como Joaquín Sabina en "el panteón de los dioses".

Como mencionaba antes son tantos los artistas que han dejado un mensaje entre los 14.000 comentarios que tiene el post en Instagram con el que su agencia comunicaba su fallecimiento que merece la pena pararse unos minutos a leerlos si eres capaz de aguantar las lágrimas.

Depresión Sonora confesaba que "por ti empecé a hacer música. gracias por todo", mientras que Chica Sobresalto se despedía con un sencillo "Hasta pronto maestro". Daniel Marco, de Despistaos, escribía: "Hoy nos quedamos todos un poco huérfanos. Robe cambió la forma de hacer música en este país y nuestras vidas. Gracias por todo". En la misma línea, Mikel Izal añadía: "Descansa en paz. Gracias por regalarme una pasión y una profesión. A mi y a tant@s otr@s".

Uno de los mensajes más poéticos llegaba de El Canijo de Jerez, que compartió unos versos en honor al músico: "Con el ROBE todo era de colores

¿Dónde estarán los besos?

Se los han quedao las flores...

Buen viaje genio.

No has estao de más...

No has perdido el tiempo".

También Victor Cabezuelo, de Rufus T.Firefly, se despedía con emoción: "Te quiero Robe, tus canciones siempre fueron para mí una casa cuando no entendía nada de lo que pasaba fuera. Toda la vida he intentado hacer lo que hacías tú. Gracias y buen viaje maestro".

Su amigo Fito Cabrales optó por un mensaje breve pero cargado de sentimiento: "Robe. Para siempre".

Diego, de Veintiuno, recordó dos conciertos que, según cuenta, le cambiaron la vida. En su despedida escribía: "Entre Monfragüe y el Jerte, en mitad del mes en que celebran la primavera las amapolas, un 16 de mayo de 1962, nació, porque había que nacer, Roberto Iniesta Ojea

Hoy Robe, que era un hombre, se ha convertido en un pájaro negro".

Rozalén, visiblemente afectada, compartió un verso para describir su estado de ánimo: "Si te vas,

me quedo en esta calle sin salida…"

Así me siento Qué días más tristes".

Por su parte, Alejandro Sanz quiso subrayar la huella que deja el líder de Extremoduro: "Gracias por enseñarnos que también se puede volar con las alas rotas Robe se ha ido regalándonos su refugio y forma de reconstruir el mundo en sus canciones".

También Guille Galván ha querido recordar como Robe marcó su adolescencia: ""Qué despertar más cabrón. De golpe el instituto, el walkman, los amigos cantando en el parque, las camisetas del Agíla, la poesía en mayúsculas. Nuestra educación sentimental devorada a pasos de gigante".