La gira de LUX ya está aquí y conocemos sus precios: los mejores trucos para no quedarte sin entradas

Rosalía ha anunciado su nueva gira mundial, LUX TOUR 2026, un recorrido que acompañará el lanzamiento de su álbum LUX y que dará comienzo el 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon. Según la promotora Live Nation, el tour avanzará por 17 países con un total de 42 conciertos, consolidando a la artista como una de las figuras españolas con mayor proyección internacional.

El itinerario incluye varias paradas en España, donde Madrid y Barcelona se convierten en los centros principales del tour. La capital acogerá actuaciones los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena, mientras que Barcelona recibirá a la artista el 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi. Live Nation ha confirmado que la venta de entradas seguirá un sistema escalonado que comenzará el 11 de diciembre a través de portales como Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, con horarios diferenciados según la fecha concreta.

Aunque aún no se ha difundido el precio oficial de las entradas para los conciertos en España, la cuenta de X @LUXT0UR ha compartido cifras atribuibles a las fechas programadas en Ámsterdam. Según esta referencia, las localidades de pista rondarían los 89 euros y las de pista frontal y grada de primera categoría los 106 euros. Las gradas de segunda categoría se situarían también en torno a los 89 euros, mientras que las de tercera, cuarta y quinta categoría oscilarían aproximadamente entre los 78, 72 y 61 euros respectivamente. Todos estos importes incluirían los gastos de gestión, aunque su carácter no oficial implica que habrá que esperar al 9 de diciembre, fecha de inicio de la preventa, para conocer los precios definitivos.

Ante la alta demanda prevista, los seguidores buscan estrategias que les permitan aumentar sus opciones de obtener entrada. Entre las recomendaciones más habituales figura elegir fechas potencialmente menos concurridas —como conciertos en lunes frente a los de viernes— y preparar con antelación la información necesaria para la compra, como métodos de pago o documentación.

También se recomienda realizar el proceso desde un lugar con buena conexión a Internet, evitar recargar la página para no perder la posición en la cola virtual y no recurrir a la multipantalla, que puede generar conflictos en el acceso. Asimismo, se insiste en adquirir las entradas únicamente desde los canales oficiales para evitar fraudes. En caso de utilizar datos móviles, conviene revisar que estén configurados para ofrecer su máximo rendimiento.

Con la cuenta atrás ya en marcha, el interés por LUX TOUR 2026 continúa creciendo y se espera que la apertura de ventas marque uno de los momentos más intensos para los seguidores de Rosalía.