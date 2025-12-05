Rozalén anuncia un merecido descanso tras 15 años de carrera: "Siento mucho, mucho agotamiento emocional"

La artista Rozalén ha anunciado que a partir del próximo enero hará un parón en su carrera de manera indefinida tras 15 años de trabajo. "Siento mucho, mucho agotamiento emocional", ha apuntado la cantante en un vídeo en redes sociales.

"Me llega mi descanso de la guerrera a partir de este 1 de enero. Voy a parar, voy a descansar, a reflexionar, masticar y digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años. A todo el trabajo estoy diciendo que no, que no -como en la canción-. A ver si me hago caso", ha añadido Rozalén.

Aunque la artista ha calificado como "curioso" que tenga que anunciar este descanso, ha remarcado la importancia de esta decisión que ha tomado debido a la "la presión y a la velocidad" a la que se ha visto empujada. Además, asegura que aunque sabe que se trata de un "privilegio", considera que se lo ha ganado "a pulso". En el vídeo la artista recopila con humor todos los logros que ha ido acumulando en los últimos años.

Rozalén se despide temporalmente con 'Efímera' y tres conciertos finales en la Galileo Galilei

Rozalén se despide - solo por un tiempo - de la forma más honesta posible. Efímera, abre un paréntesis necesario en su trayectoria: un tiempo para reflexionar, respirar y recuperar fuerzas tras quince años de carrera vividos a máxima intensidad.

La canción, escrita hace cinco años cuando ya intuía que necesitaba un descanso, habla de la nostalgia y de esa tristeza que a veces se oculta tras una sonrisa. Entonces no vio la luz porque “no era su momento”, pero hoy encaja de manera perfecta en este “hasta pronto”.

Su trayectoria es apabullante: seis álbumes, más de 700 conciertos en 20 países, colaboraciones con más de 200 artistas, incursiones en el teatro, un libro y premios tan relevantes como un Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales, cinco nominaciones a los Latin Grammy o su reciente Leading Lady.

Antes de descansar, cerrará diciembre con el lanzamiento de Efímera y tres últimas fechas en la sala Galileo Galilei (28, 29 y 30), cuyas entradas estarán disponibles a partir de este domingo. Después, afronta el futuro con serenidad e ilusión, sin saber qué vendrá. Y celebrando, precisamente, no saberlo.