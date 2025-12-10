El emotivo mensaje de Bad Bunny tras la muerte del cantante que inspiro su éxito Nuevayol

Rafael Ithier fue un músico, director de orquesta y arreglista puertorriqueño, reconocido principalmente por ser el fundador y líder de El Gran Combo de Puerto Rico, uno de los grupos de salsa más icónicos e influyentes de la historia de la música latina. Nacido con una profunda pasión por la música, desde joven desarrolló habilidades como pianista y arreglista que lo llevaron a crear un sonido propio, capaz de equilibrar la tradición de la salsa con innovaciones que marcaron un antes y un después en el género. Su talento y visión permitieron mantener a El Gran Combo activo durante más de seis décadas, consolidándolo como un referente imprescindible de la salsa mundial.

La noticia de su fallecimiento el 6 de diciembre de 2025 causó un enorme impacto en la industria musical y entre los fanáticos de la salsa y la música latina en general. Entre los numerosos homenajes, destacó el gesto de Bad Bunny, quien, a pesar de haber estado alejado de las redes sociales y de haber borrado varias publicaciones recientes, decidió rendir homenaje a Ithier subiendo una historia en Instagram donde escribió: "Gracias por una de las mayores contribuciones a la música latina". Con este gesto, Benito reconoció cómo el trabajo de Ithier abrió el camino para que nuevas generaciones de artistas, incluida la suya, pudieran encontrar referencias y fuentes de inspiración.

Ithier no solo se destacó como intérprete, sino también como director y arreglista, participando activamente en la selección de repertorio y en los arreglos musicales de su orquesta. Bajo su liderazgo, El Gran Combo logró un sonido distintivo, con ritmos pegajosos, calidad vocal e instrumental, y una capacidad inigualable para hacer que la salsa se mantuviera vigente y atractiva para todas las generaciones.

Su influencia trasciende el ámbito de la salsa tradicional. Artistas contemporáneos, como Bad Bunny, reconocen que su legado ha sido clave para entender cómo fusionar creatividad e innovación sin perder la esencia de la música latina. Rafael Ithier dejó un impacto imborrable que seguirá inspirando a músicos, cantantes y oyentes en todo el mundo, consolidándose como una figura legendaria cuya música permanecerá viva por siempre.