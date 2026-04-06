TheGrefg y Willyrex hacen un vídeo juntos: el momento histórico que todos sus fans esperaban

La historia entre Willyrex y TheGrefg es una un poco complicada que tiene como punto en común a Staxx. A lo largo de los últimos años ambos creadores se han movido entre la paz tensa y la guerra abierto en plazos y tiempos cada vez más extraños. Podemos remontarnos al torneo de Modern Warfare 3 del año 2022, por ejemplo, para encontrar uno de esos momentos. Todo viene de las acusaciones del madrileño contra el murciano respecto a cómo creció en seguidores este último utilizando insultos y polémicas contra sus amigos. Aquello tornó en un toma y daca que les puso en pie de guerra pese a su amistad inicial. Uno atacaba y el otro respondía.

El conflicto era tal que muchas personas deseaban verles a golpes en La Velada. Ibai lo acabó dando por imposible, aunque lo señalaba como su combate soñado. Las cosas a veces se templaban y las apariciones en podcasts hablando del tema acababan siendo menos salseantes de lo esperado. La cuestión es que todo estaba claro: la mala sangre entre los creadores de contenido hacía imposible pensar cualquier tipo de reconciliación. Pero hete aquí que estamos en pleno abril de 2026 y Willyrex sube un vídeo a su canal con el título "Sigo?..." y cuenta con un invitado especial: TheGrefg.

Los comentarios dejan una muestra clara de las sensaciones que esto deja. "Willy y Grefg juntos antes de GTA 6", "The Grefg siempre gana pero al parecer su única criptonita es willy", "Ver a Grefg al lado de Willy es algo que no tenia en mi bingo card 2026", "hacer un video con las 3 personas con la que te has peleado en un pasado ES LOCO"... Porque, sí, también está Staxx en ese vídeo. Ya desde un inicio se afronta este hecho antes de saltar al juego en sí. Con casi un millón de visitas en este momento, parece que la gente tenía muchas ganas de ver a ambos creadores juntos de nuevo.