Ibai reaparece en Twitch y reflexiona sobre su momento actual: "Estoy muy feliz con la vida que tengo"

El creador de contenido Ibai Llanos volvió recientemente a encender la cámara en Twitch, la plataforma que durante años fue el centro de su actividad en internet. El directo llamó la atención de su comunidad porque en los últimos meses su presencia en la plataforma había disminuido notablemente.

En ese tiempo, el streamer ha orientado gran parte de su actividad hacia YouTube, donde publica vídeos con mayor frecuencia y, además, experimenta con nuevos formatos, incluidos contenidos diseñados específicamente para consumo vertical. Este cambio ha modificado la relación habitual con su audiencia, acostumbrada durante años a largas retransmisiones en directo.

Durante la emisión, Ibai dedicó varios minutos a explicar cómo se encuentra en este momento de su carrera. El creador afirmó sentirse cómodo con el rumbo que ha tomado su trabajo y con el equilibrio entre proyectos. "Estoy muy feliz con la vida que tengo", dijo ante los espectadores que seguían el directo.

El streamer destacó especialmente su interés actual por desarrollar vídeos más elaborados y adaptados a las dinámicas de plataformas como YouTube. "Me gusta mucho hacer vídeos de YouTube y contenido vertical", explicó durante la conversación con su chat.

Además de ese trabajo, Ibai continúa vinculado a distintos proyectos relacionados con los deportes electrónicos. Uno de ellos es el podcast sobre League of Legends que realiza junto a su equipo en el club KOI, con emisiones regulares a lo largo de la semana.

A pesar de la reducción de su actividad en Twitch, el streamer dejó claro que no descarta volver a realizar directos de forma puntual. Según explicó, le gustaría mantener ese espacio para acontecimientos concretos o proyectos especiales.

Entre los ejemplos que mencionó aparecen algunos de los grandes eventos colaborativos que han marcado la historia reciente de los creadores de contenido, como QSMP o Tortillaland, además de retransmisiones relacionadas con competiciones como la LEC.

En ese sentido, el creador dejó entrever que su futuro podría combinar distintos formatos: vídeos editados, proyectos audiovisuales y directos ocasionales cuando surja una ocasión especial. Un modelo más flexible que el que mantuvo durante los años en los que Twitch era el eje central de su actividad diaria.