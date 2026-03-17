MrStiven amenaza con acciones legales tras su exclusión de La Velada: "No fue la forma correcta"

MrStiven abordó en uno de sus últimos streams su situación respecto a La Velada del Año, el evento de boxeo entre creadores organizado por Ibai Llanos. En su intervención, el creador afirmó que su equipo está valorando emprender acciones legales ante lo que considera una gestión inadecuada de su participación.

Según explicó, el proceso comenzó cuando recibió la propuesta para formar parte del evento. "Me dijeron que querían que yo pelease en la Velada y yo acepté", señaló. Para él, se trataba de una oportunidad relevante dentro de su trayectoria como creador de contenido, especialmente por el alcance mediático del formato.

MrStiven detalló que, en una fase inicial, se le ofrecieron varias opciones de posibles rivales, todos ellos streamers internacionales. Tras analizar los perfiles, asegura que ninguna de las opciones le resultaba adecuada desde el punto de vista competitivo. "Estuve viendo sus perfiles y vi que no me convenía nada pelear con ninguno de ellos", explicó durante el directo.

El conflicto surge, según su versión, en el momento en que su participación queda descartada sin una comunicación clara sobre los motivos. "No fue la forma correcta de haber cancelado la pelea", afirmó, insistiendo en que llevaba meses preparándose físicamente para el combate.

El creador subrayó que la cuestión no es únicamente deportiva, sino también contractual. "Estamos buscando la forma de que a mí me respeten mis derechos", añadió, en referencia a las conversaciones que su equipo estaría manteniendo para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no ha trascendido una respuesta pública por parte de la organización del evento. La Velada del Año se ha consolidado en los últimos años como uno de los formatos más seguidos del entretenimiento digital en español, reuniendo a millones de espectadores en cada edición.

La situación plantea interrogantes sobre la gestión interna de este tipo de eventos, en los que la combinación de espectáculo, acuerdos previos y exposición mediática puede derivar en conflictos cuando las expectativas no se alinean. Mientras tanto, el caso continúa abierto a la espera de posibles novedades.