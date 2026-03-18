Kappah carga contra ZonaGemelos y los streamers de Kick: "No tienes 100.000 viewers a las 3 de la mañana"

Kappah ha puesto en duda la veracidad de ciertas audiencias en directo dentro del ecosistema del streaming. A través de un vídeo publicado en TikTok, el creador ha señalado lo que considera prácticas habituales de manipulación de cifras, centrando sus críticas en algunos perfiles que emiten en Kick.

En su intervención, Kappah plantea que determinados picos de audiencia resultan poco creíbles, especialmente en horarios de baja actividad. "No tienes 100.000 viewers a las 3 de la mañana jugando a Agar.io, nadie se cree esto", afirma, cuestionando la autenticidad de esos datos.

El streamer también describe patrones que, a su juicio, evidenciarían el uso de bots. Entre ellos, menciona aumentos bruscos de espectadores en cuestión de minutos o chats con escasa interacción real pese a las cifras elevadas. Según explica, estos comportamientos se repiten con frecuencia en algunos canales.

Las declaraciones incluyen referencias directas a ZonaGemelos, a quienes acusa de presumir de liderar rankings de audiencia mientras, en su opinión, sus cifras no se corresponden con la actividad observable en sus emisiones. "Tienen un millón de viewers en directo, pero luego en el chat son las mismas personas spameando textos", señala.

Kappah sostiene además que este tipo de prácticas responderían más a una cuestión de imagen que de necesidad real. Según su argumento, muchos de estos creadores ya cuentan con una base sólida de seguidores, pero recurren a inflar sus números para reforzar su posición dentro del sector.

Por el momento, ni los aludidos ni la plataforma han respondido públicamente a estas acusaciones. El debate sobre el uso de bots en el streaming no es nuevo, pero reaparece periódicamente cada vez que algún creador cuestiona la transparencia de las métricas.

El vídeo ha generado una intensa conversación entre usuarios, reabriendo una discusión sobre la fiabilidad de las audiencias en directo y los incentivos que existen para amplificar artificialmente la popularidad en redes.