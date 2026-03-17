Elena Gortari cuenta cómo fue pasar un día sin móvil y le llueven las críticas: "Parece que ha hecho un viaje a la Edad Media"

La creadora de contenido Elena Gortari explicó en una publicación de Instagram cómo una situación imprevista la obligó a enfrentarse a una jornada sin su teléfono habitual. Según detalló, todo comenzó cuando su pareja se llevó su móvil sin darse cuenta en una chaqueta durante un viaje a Madrid, mientras ella permanecía en Sevilla.

A partir de ese momento, la influencer tuvo que improvisar soluciones para poder desplazarse y comunicarse. En su relato, describió cómo recurrió a un dispositivo antiguo, redes WiFi disponibles y servicios de taxi para poder continuar con su itinerario hasta llegar a su destino. "Os cuento el show", comenzaba el mensaje, en el que resumía una experiencia que definió como especialmente complicada.

El episodio, que podría haber quedado como una anécdota puntual, adquirió mayor relevancia al difundirse entre sus seguidores, generando un amplio debate. Parte de los comentarios adoptaron un tono irónico, cuestionando la manera en la que se presentaba la situación. Algunos usuarios compararon la experiencia con un retroceso jocoso a la Edad Media, mientras otros se detuvieron en detalles como el modelo del "móvil antiguo" mencionado que, al final, no era tan antiguo.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron críticas. Otros seguidores aprovecharon la publicación para señalar hasta qué punto el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta central en la vida cotidiana. La idea de quedarse sin acceso inmediato a aplicaciones de transporte, pagos o comunicación generó comentarios de identificación, incluso entre quienes cuestionaban el enfoque del relato.

El caso pone de relieve una tensión habitual en el entorno digital: la distancia entre la experiencia personal de los creadores de contenido y la percepción de su audiencia. También subraya el papel del smartphone como elemento casi imprescindible en la vida contemporánea.

Más allá de la polémica puntual, el episodio ha servido para reabrir una conversación recurrente sobre la dependencia tecnológica y la dificultad de desenvolverse con normalidad sin acceso constante a un dispositivo móvil.