El mensaje en Instagram con el que Karol G desvela anuncia su nuevo tour

La maquinaria de la "Bichota" ha vuelto a ponerse en marcha de la manera más inesperada y, a la vez, más efectiva posible: a través de un simple pantallazo de WhatsApp. Karol G ha revolucionado Instagram compartiendo una captura de una conversación privada donde confiesa abiertamente que ya no aguanta más las ganas de estar de gira, un mensaje que ha servido de confirmación extraoficial para lo que medio mundo lleva meses esperando.

Tras el arrollador éxito de su anterior etapa, este arrebato de espontaneidad digital parece ser el pistoletazo de salida para el despliegue de su nuevo universo sonoro, dejando claro que la artista ya tiene la maleta hecha y el setlist preparado para volver a conquistar los escenarios internacionales este mismo 2026.

Toda esta expectación gira en torno al inminente "Tropicoqueta Tour", la gira que servirá de columna vertebral para su quinto álbum de estudio lanzado el pasado año. Los rumores que circulan por la industria apuntan a una puesta en escena que dejará atrás el imaginario de las nubes y los arcoíris para sumergirnos en un paraíso caribeño absoluto, con una estética de isla tropical, palmeras y arena que transformará los estadios en auténticas fiestas frente al mar. Karol G busca elevar la apuesta visual una vez más, consolidando esa mezcla de empoderamiento y ritmos latinos que la han convertido en la performer más influyente de la década, y todo indica que la producción será la más ambiciosa de su carrera hasta la fecha.

El calendario de este año tiene una parada obligatoria que servirá de termómetro para lo que está por venir: el festival de Coachella en el mes de abril. Al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel de este evento histórico, la colombiana no solo marcará un hito personal los días 12 y 19 de abril, sino que utilizará el desierto de California como el gran escaparate mundial para presentar la energía de su nueva gira. Se espera que, coincidiendo con estas actuaciones de alto voltaje, se desvelen por fin las fechas oficiales y las ciudades afortunadas que entrarán en la hoja de ruta de un tour que promete colgar el cartel de "sold out" en cuestión de minutos allá donde pise.

Aunque el arranque parece centrado en Estados Unidos y Latinoamérica, con paradas que se dan por seguras en plazas fuertes como Bogotá y Medellín, los fans europeos ya han empezado a hacer sus cábalas sobre cuándo cruzará el charco. El idilio que la artista vivió con el público español tras su paso por el Santiago Bernabéu ha dejado el listón muy alto, y aunque los rumores sitúan su desembarco en Europa para finales de 2026 o principios de 2027, el hambre de directo de sus seguidores no deja de crecer.