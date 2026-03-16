AlphaSniper denuncia la desaparición de una pieza de su Lamborghini: "Me han robado esto"

AlphaSniper ha compartido con sus seguidores una situación que le ha dejado desconcertado. En un vídeo publicado en TikTok, el creador explica que ha descubierto que falta una pieza en su coche, un Lamborghini, mientras revisaba una grabación reciente.

Según relata en el vídeo, el hallazgo se produjo justo después de terminar de grabar una respuesta dirigida al también creador Plex, relacionada con el reto de una carrera que ambos han comentado en los últimos días. Al revisar las imágenes grabadas, AlphaSniper se fijó en un detalle inesperado en una de las ruedas.

"Me han robado una pieza de mi Lambo. Sí, estoy flipando", afirma en el vídeo mientras señala la zona del tapacubos. En la parte central de la llanta, donde normalmente aparece el emblema de la marca, el logo ya no está. Según explica, solo queda uno en una de las ruedas, mientras que en el resto ha desaparecido.

El creador subraya que la situación le resulta extraña porque el coche no se ha movido de Andorra y permanece habitualmente en un garaje cerrado y vigilado. "Es extraño porque el coche no ha salido de Andorra y duerme en un garaje cerrado y vigilado. No se ha metido nadie", comenta.

En el vídeo también reflexiona sobre la posibilidad de que la pieza no haya sido robada, sino que se haya soltado de forma accidental. AlphaSniper explica que hace unos meses cambió las ruedas del vehículo y que quizá el elemento central no quedó completamente fijado.

"Quizás se han caído solas. Hace unos pocos meses le cambié las ruedas y quizás ahí se ha aflojado y se han caído por la carretera", plantea. Según añade, la llanta no presenta daños ni señales de manipulación.

Mientras tanto, los comentarios en redes sociales han comenzado a elaborar distintas teorías sobre lo ocurrido. Algunos usuarios especulan con que el incidente podría formar parte de una estrategia de contenido relacionada con la futura carrera entre AlphaSniper y Plex. Por ahora, el propio creador no ha confirmado ninguna de estas hipótesis y ha dejado la incógnita abierta para sus próximos vídeos.