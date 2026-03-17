Lucía Correa responde a las críticas hacia su nariz: "Prefiero transmitir amor propio antes que operarme"

La influencer Lucía Correa decidió pronunciarse tras detectar una acumulación de comentarios negativos sobre su aspecto físico en varios clips virales de un directo reciente. En un vídeo publicado en TikTok, la creadora explicó el origen de la polémica y abordó de forma directa las críticas recibidas.

Según relató, todo comenzó después de participar en una emisión en directo junto a otro creador. Al día siguiente, al revisar fragmentos del contenido que habían comenzado a circular, encontró que buena parte de los comentarios se centraban en su nariz, con un tono mayoritariamente despectivo. "Había tres o cuatro clips muy virales y todos los comentarios eran metiéndose con mi nariz", explicó.

Lejos de presentar el episodio como una experiencia traumática, Correa quiso dejar claro que esos mensajes no habían afectado a su estado emocional. Aun así, aprovechó la situación para reflexionar sobre la lógica del acoso en redes. "No he llorado por vosotros, me han dado igual esos comentarios", afirmó, antes de cuestionar el tiempo dedicado por algunos usuarios a este tipo de ataques.

Uno de los puntos centrales de su intervención giró en torno a la presión estética y la cirugía. La influencer señaló que, aunque podría permitirse someterse a una operación, no es una decisión que quiera tomar por ahora. "Prefiero transmitir el amor propio y el trabajar en una misma", indicó, subrayando que cualquier elección —operarse o no— sería igualmente objeto de crítica.

Correa también recordó que esta no es una cuestión nueva en su vida. Explicó que en el pasado llegó a plantearse una intervención estética, pero que con el tiempo ha reconsiderado esa idea. En este sentido, defendió la importancia de tomar decisiones personales sin condicionantes externos.

El vídeo concluye con un mensaje dirigido a su audiencia más joven. La creadora animó a quienes tienen complejos a centrarse en su propio desarrollo y a relativizar el peso de los comentarios negativos. Su testimonio se suma a un debate recurrente sobre los límites del discurso en redes sociales y el impacto que este puede tener, especialmente entre los usuarios más jóvenes.