Por qué seguimos escuchando la música de nuestra adolescencia: ciencia, memoria y dopamina

El debate sobre por qué muchas personas siguen escuchando la música de su juventud ha vuelto a cobrar fuerza tras hacerse viral en X un texto del analista Aaakash Gupta. En él, se plantea una idea central: el cerebro humano alcanza su punto máximo de sensibilidad musical en torno a los 16 años, y todo lo que viene después funciona, en cierto modo, como un eco de esa experiencia inicial.

Entre los 12 y los 22 años, explica el autor, el sistema de recompensa del cerebro —en particular la vía dopaminérgica mesolímbica— responde a la música con una intensidad que no volverá a repetirse. Estudios como uno realizado en 2011 por la Universidad McGill, utilizando escáneres PET y resonancias funcionales, demostraron que la música puede desencadenar liberación de dopamina en el estriado, especialmente en momentos de alta carga emocional. Durante la anticipación de un fragmento musical, se activa el núcleo caudado; cuando llega ese momento esperado, lo hace el núcleo accumbens.

En la adolescencia, este proceso se intensifica. Las hormonas propias de la pubertad y un córtex prefrontal aún en desarrollo contribuyen a que los recuerdos se almacenen con una carga emocional más densa. Investigadores de la Universidad de Leeds identifican este fenómeno como "reminiscence bump": el periodo en el que se configura la identidad personal y en el que la música queda profundamente integrada en ella.

Los datos contemporáneos refuerzan esta hipótesis. Un estudio longitudinal de 2025 de la Universidad de Gotemburgo, que analizó a 40.000 usuarios durante 15 años, muestra que los oyentes jóvenes exploran múltiples géneros, mientras que con la edad tienden a reducir su consumo a un repertorio más limitado, anclado en su adolescencia y primeros años adultos.

El texto también apunta a una lógica de eficiencia: las canciones conocidas proporcionan una recompensa inmediata sin esfuerzo cognitivo, mientras que la música nueva exige atención, repetición y aprendizaje de patrones antes de generar placer. A partir de los 25 años, muchas personas dejan de "pagar ese coste".

No obstante, existe una variable que puede alterar este patrón: la apertura a nuevas experiencias. Quienes puntúan alto en este rasgo de personalidad tienden a seguir explorando música a lo largo de su vida. Para el resto, la recomendación es clara: escuchar activamente y repetir varias veces una canción nueva para permitir que el cerebro construya el vínculo necesario para disfrutarla.