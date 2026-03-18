Una hoja de reclamaciones por unas ostras: el relato viral de una pescadera que acabó con una visita de la policía

Una trabajadora de una pescadería ha compartido en TikTok una experiencia que, por lo inesperado de su desarrollo, ha terminado captando la atención de miles de usuarios. En el vídeo, la empleada explica cómo un gesto habitual en su negocio —abrir ostras a los clientes— derivó en una reclamación formal con la intervención de la policía.

Según relata, en su establecimiento existe un cartel informativo, colocado en catalán conforme a la normativa autonómica, en el que se indica que se abren ostras para facilitar su consumo. La iniciativa responde a una práctica frecuente: muchos clientes dudan en comprar este producto por la dificultad de abrirlo en casa.

Días antes del incidente, una pareja acudió al local interesándose por este servicio. Tras confirmar que la apertura de las ostras no tenía coste adicional, también preguntaron por el precio del producto, que rondaba los tres euros por unidad, según la jornada.

El conflicto surgió cuando, tiempo después, los mismos clientes regresaron con una caja de ostras adquiridas en Mercadona, solicitando que se las abrieran en la pescadería. La trabajadora les explicó entonces que el servicio se ofrecía únicamente para productos comprados en el propio establecimiento.

La negativa no fue bien recibida. Según la pescadera, la cliente alegó que no se había especificado esa condición y solicitó una hoja de reclamaciones. La situación escaló hasta el punto de que la pareja decidió llamar a la policía.

En un segundo vídeo, la trabajadora explica que los agentes acudieron al lugar y escucharon ambas versiones. Tras la explicación, los policías consideraron que no procedía la reclamación, ya que no se había realizado ninguna compra en el establecimiento. No obstante, también sugirieron a la pescadera que reformulara el cartel para evitar malentendidos, especificando que el servicio se limita a productos adquiridos allí.

El episodio ha generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios han señalado la importancia de la claridad en la comunicación comercial, mientras otros han destacado lo surrealista de la reclamación. La historia, más allá de su carácter anecdótico, ilustra cómo un pequeño detalle puede desencadenar un conflicto inesperado en el día a día laboral.