Por qué las cremalleras de las cazadoras de moto están torcidas: la curiosa explicación viral

A inicios del siglo XX, los moteros tenían un problema muy importante. Sus vehículos molaban mucho, pero su ropa dejaba que desear. No era una cuestión de estilo, sino de practicidad. A altas velocidades, el viento se colaba por todas partes y los cambios de temperatura hacían que la experiencia de conducir fuera algo poco agradable. Imagina ir a 100 kilómetros por hora y que el viento frío no pare de colarse desde tu cuello y los huecos en los botones hasta tu pecho. Resfriado garantizado. Además, estaba la cuestión de los accidentes. Caerse al suelo es algo doloroso en sí mismo, pero la ropa que usaban les protegía entre poco y nada. Había que hacer algo.

Irving Schott encontró la solución en el año 1928. Era la chaqueta Perfecto, nombrada así como homenaje a unos puros a los que era muy aficionado. La primera innovación fue la cremallera asimétrica desplazada del centro. La cuestión no es la cremallera en sí, sino las solapas de la chaqueta. Con este sistema, se cruzan unas sobre otras, ganando una enorme resistencia al viento, que ya no tiene por dónde colarse. La segunda innovación estaba en los materiales. Se dijo adiós a las telas y lanas en favor del cuero. Concretamente, se trabajó a partir de la piel de caballo, lo cual es bastante poético si te paras a pensarlo.

No solo ayudaba a rechazar las inclemencias como el agua de lluvia o las salpicaduras de barro, sino que parecía haber sido creado para recibir impactos y absorberlos. Se añadía así una capa de seguridad que cualquier piloto de motocicleta iba a agradecer. El toque final venía en la forma de dos botones especiales a la altura del pecho. Servían para sujetar las solapas cuando hacía demasiado calor o se montaba de forma más lenta. Sin esos botones, las solapas no pararían de golpearse contra el piloto. Con ellos, la prenda alcanzaba su forma final y se convertía en un icono para toda una industria automovilística y en todo un referente en la gran pantalla.