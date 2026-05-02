La paradoja de la elección: por qué tener demasiadas opciones nos hace infelices

El psicólogoBarry Schwartz popularizó hace años el concepto de "la paradoja de la elección". Según su investigación, aunque la libertad para elegir es fundamental para el bienestar humano, sobrepasar un cierto umbral de opciones provoca el efecto contrario: parálisis y frustración. En lugar de sentirnos liberados por el abanico de posibilidades, nos sentimos abrumados por la responsabilidad de tomar la decisión "perfecta" entre cientos de alternativas similares.

El proceso mental que se activa ante una oferta excesiva es agotador. El cerebro debe procesar una cantidad ingente de información, comparar características minuciosamente y descartar opciones. Este esfuerzo cognitivo genera fatiga decisional. Cuando finalmente nos decidimos por algo, aparece el coste de oportunidad. Inevitablemente, pensamos en las ventajas de las opciones que rechazamos, lo que disminuye drásticamente el placer de disfrutar de lo que hemos elegido.

Este fenómeno se observa con claridad en el consumo digital. Muchas personas pasan más tiempo navegando por el catálogo de una plataforma de cine que viendo la película en sí. La duda sobre si habrá algo mejor un poco más abajo en la lista impide la satisfacción. En el ámbito de las relaciones personales, este efecto se traduce en una insatisfacción crónica, ya que la sensación de que siempre hay alguien "más compatible" a un solo golpe de dedo dificulta el compromiso y la valoración de la persona que tenemos delante.

Para mitigar este malestar, los expertos recomiendan practicar el "satisficing", un término que combina satisfacer y suprimir. Se trata de establecer unos criterios mínimos y, una vez encontrada la opción que los cumple, detener la búsqueda y no mirar atrás. Limitar nuestras opciones de forma voluntaria no es una restricción de la libertad, sino una estrategia necesaria para preservar nuestra salud mental en un entorno saturado de estímulos.