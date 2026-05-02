El origen de la siesta: ¿es realmente una costumbre típicamente española?

La palabra "siesta" proviene del latín sexta. En el mundo romano, y posteriormente en las reglas monásticas medievales, la hora sexta correspondía a la sexta hora del día contando desde el amanecer, que coincide con el mediodía solar. Era el momento de mayor calor, cuando el sol está en su punto más alto y el trabajo físico se vuelve peligroso o ineficiente. Por ello, se establecía un periodo de reposo obligatorio para recuperar fuerzas.

Desde una perspectiva biológica, el ser humano es un animal rítmico. Entre las ocho y las doce horas después de habernos despertado, nuestro cuerpo experimenta un descenso natural en la temperatura corporal y una disminución de la alerta. Es lo que los científicos llaman la "caída postprandial". Aunque solemos culpar a la digestión de la somnolencia tras la comida, este bajón de energía ocurriría de igual forma incluso si no hubiéramos ingerido alimentos, debido a nuestro reloj biológico.

A pesar de la fama, los datos muestran que los españoles no son los que más duermen la siesta en Europa. Países con climas extremadamente calurosos en Asia o el Mediterráneo comparten tradiciones similares por pura supervivencia climática. En las últimas décadas, el ritmo de vida urbano y las jornadas laborales partidas han dificultado esta práctica en España, desplazándola principalmente a los fines de semana o a las vacaciones de verano.

Curiosamente, mientras en el sur de Europa la siesta ha perdido terreno, en los entornos corporativos de Japón y Estados Unidos está ganando adeptos bajo el nombre de power nap. Se ha demostrado que descansos breves de entre 15 y 20 minutos mejoran la productividad, la memoria y el estado de ánimo. Lo que nació como una medida para evitar el sol abrasador se ha convertido hoy en una herramienta de optimización neurológica avalada por la ciencia moderna.