Bilbao BBK Live 2026: Un cartel de aniversario que reúne a más de 80 artistas en Kobetamendi

El Bilbao BBK Live ha terminado de perfilar la que será una de sus ediciones más ambiciosas para celebrar su 20 aniversario los próximos 9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi. Con la incorporación de FKA twigs como último gran nombre, el festival cierra un cartel que presume de equilibrio entre el calado internacional de figuras como Calvin Harris, Robbie Williams o David Byrne y la pegada de referentes actuales como Dellafuente, IDLES y Lily Allen.

Esta cita histórica reunirá a más de 80 artistas en un despliegue que arranca el jueves con la exclusividad de Calvin Harris y su show de hits, reforzado por la vanguardia de la propia FKA twigs y el carisma de Byrne. Esa primera jornada servirá además de termómetro para el pop nacional con Dani Fernández y Belén Aguilera, compartiendo espacio con propuestas de culto como el art-pop de hemlocke springs o la raíz africana de Fatoumata Diawara.

El viernes la montaña bilbaína viajará a los noventa de la mano de Robbie Williams y su gira de aniversario, aunque el día estará marcado por una fuerte presencia de guitarras y electrónica de autor. Mientras Alabama Shakes, Belle and Sebastian y La M.O.D.A. pondrán la nota orgánica, la vertiente más sintética quedará en manos de Richie Hawtin, el infalible directo de Soulwax y el estreno de TOMORA, el proyecto que une a Tom Rowlands de The Chemical Brothers con AURORA. Todo ello sin olvidar el pulso alternativo de Xoel López o Depresión Sonora, que convivirán con el magnetismo de Yerai Cortés en una jornada que presume de una diversidad estilística total, desde el soul de Thee Sacred Souls hasta el trap de Juicy BAE.

El cierre del sábado no bajará el listón, apostando por el magnetismo de Dellafuente en uno de sus escasos directos del verano y la energía post-punk de IDLES e Interpol. La jornada de despedida se completa con el regreso de Lily Allen, el pop francés de ZAZ y la frescura de nombres que están agitando la escena actual como Ralphie Choo o BB Trickz. Como es seña de identidad del festival, la experiencia se extenderá hasta los rincones del bosque con Basoa, que este año contará con maestros del ritmo como 2manydjs y DJ Koze, y el espacio Lasai, dedicado a los sonidos más pausados con Ylia o Meritxell de Soto. Con las entradas de día ya a la venta a precio promocional, el Bilbao BBK Live se prepara para soplar las velas de sus dos décadas con un cartel que, tras esta última confirmación, ya es una realidad completa.