Fernanfloo utiliza una canción de Aitana para lanzar un dardo a Plex antes de su combate en La Velada del Año 6

Fernanfloo ha comenzado a calentar su combate contra Plex con un vídeo que no ha pasado desapercibido entre los seguidores del evento. Ambos participarán en La Velada del Año 6, que se celebrará el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, y ya se encuentran inmersos en sus respectivos entrenamientos.

En una de sus últimas publicaciones, Fernanfloo aparece saltando a la comba mientras suena Superestrella, uno de los temas más conocidos de Aitana, actual pareja de su rival. Durante el vídeo, el youtuber no solo entrena, sino que también canta la canción, un detalle que muchos usuarios han interpretado como un mensaje indirecto dirigido a Plex.

El gesto, sin embargo, ha sido recibido mayoritariamente en clave distendida. Lejos de generar polémica, el vídeo ha sido entendido como una forma de introducir humor en la narrativa previa al combate, en línea con el tono que caracteriza a este tipo de eventos.

La interacción no se quedó ahí. Ibai Llanos, organizador de La Velada, reaccionó públicamente al vídeo con un comentario breve pero significativo: "Este tío es mi ídolo". La respuesta contribuyó a amplificar la difusión del contenido y reforzó la lectura lúdica del momento.

El combate entre Fernanfloo y Plex se perfila como uno de los principales atractivos de La Velada, que volverá a reunir a grandes nombres del entretenimiento digital en un formato híbrido entre espectáculo deportivo y evento de masas. Como en ediciones anteriores, la construcción de la narrativa previa —a través de vídeos, declaraciones y cruces en redes— forma parte esencial del interés que despierta el evento.

A medida que se acerca la fecha, este tipo de intercambios contribuye a mantener la atención del público, que sigue cada gesto como una pieza más del enfrentamiento que se resolverá sobre el ring.