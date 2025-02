Le para la Guardia Civil por ir disfrazado en moto y la conversación no puede ser más surrealista

Las dashcam siempre dejan momentos muy peculiares que se viralizan en redes, como accidentes grabados en directo o ataques de animales a los pasajeros.

Ahora bien, quizás ninguno tan surrealista como el que ha protagonizado este motorista disfrazado de dragón tras ser parado por la Guardia Civil.

El usuario de Instagram @zetadragonrider es famoso por subir contenido a lomos de su moto vestido de este peculiar forma, dando lugar a situaciones de lo más curiosas con otros usuarios de la vía. Sin embargo, en su último vídeo quizás no se esperaba que la Guardia Civil tuviera que darle el alto y echarse a un lado del arcén.

"Estaba dando una vuelta cuando veo a la Guardia Civil señalizando que haga una parada", comentó @zetadragonrider, confesando que ya estaba "aceptando el destino".

"¿Te encuentras bien? ¿Por qué vas así?", le preguntó un agente, añadiendo que si habla español, que si les estaba grabando y otras cuestiones relativas a su motocicleta. "No sé, me gusta, me hace gracia", respondió el motorista almeriense, asegurando que podía borrar el vídeo después si les incomodaba.

No obstante, la reacción de los agentes ha sido de lo más comentada ya que, lejos de la intimidación, le preguntaron si podía hacerse un selfie con ellos: "Es que nos has llamado la atención y esto no se ve todos los días. Esto es una pasada, a mí me has ganado".

Tras esta extraña petición llena de simpatía, los agentes se despidieron deseándole suerte: "No te asustes, de la Guardia Civil no hay que tener miedo. Vas bien, lo único que nos llamas la atención".

Después de ello, se hicieron otra foto con el móvil del joven y se despidieron, aunque el vídeo también ha provocando un intenso debate en las redes señalando que la actitud de los agentes no fue la más profesional. "¿Entiendes que en otro lugar quizá están cometiendo un delito mientras se están haciendo selfies? Pasa como en el hospital, uno muriéndose y las enfermeras parece que estaban en una discoteca", comentó un seguidor.

"La vida es así. Son momentos que nos perdemos y situaciones que no podemos remediar. Hay más crímenes que policías en el mundo, su deber en el momento es patrullar", respondió @zetadragonrider. "La guardia civil de tráfico, como su nombre lo indica, patrullan el tráfico y comprueban que todo esté en regla por la carretera, lo típico de que no vayas rápido y esas cosas", añadió.

"Chicos, algunos de vosotros aún no entiende que son personas ante todo, como tú y como yo. Tendrán familia, hijos, pareja, padres... Como nosotros, no los critiquéis por pararme, no se lo merecen. Se han portado bien y están en todo su derecho a pararme si algo les huele raro, en mi vídeo no se aprecia porque tiene reducción de ruido, pero mi escape hace ruido aunque lleve el silenciador. Pueden haberme parado por eso y por mi vestimenta que digáis lo que digáis si, llama la atención ver a alguien vestido así sobre todo por el casco. Igual que a mí me dejáis ser feliz vistiendo como visto, ellos también merecen ser felices parándome y echándose una foto, no creo que os haga daño ni a vosotros qué leéis esto, ni a mí, que estoy encantado de la vida. Gracias", zanjó.