Un profesor de colegio arrasa en TikTok al compartir los mensajes más locos que le mandan los padres: "¿Podría adelantar el recreo?"

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los profesores en su día a día no siempre proviene de los alumnos, sino de los propios padres, quienes en muchas ocasiones tienen opiniones muy firmes sobre lo que sucede en los colegios.

Es natural que los padres quieran lo mejor para sus hijos, pero en su afán de protegerlos pueden llegar a involucrarse demasiado en la labor docente, realizando peticiones que, desde una perspectiva objetiva, pueden parecer exageradas o incluso irracionales.

Un claro ejemplo de esta situación lo ha expuesto en redes sociales el profesor español Gerard Alarcón, conocido como @maestrodecolegio, quien cuenta con más de 1.5 millones de seguidores. En uno de sus vídeos más recientes, ha compartido algunos de los mensajes que ha recibido de los padres de sus alumnos, dejando en evidencia ciertas actitudes de sobreprotección.

El vídeo, cargado de humor pero con una crítica implícita a esta tendencia, ha alcanzado casi un millón de visualizaciones. En él, Alarcón muestra capturas de pantalla de los mensajes para demostrar su autenticidad.

Entre las peticiones más llamativas, destaca la de un padre que escribió: "Hola, profesor. Mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30 y el recreo es a las 11:00. ¿Podría adelantar el recreo? No quiero que pase hambre. Gracias."

Otro mensaje solicitaba un cambio en la corrección de exámenes: "Le agradecería que no use bolígrafos rojos al corregir los exámenes de mi hijo. El rojo es un color muy agresivo y le genera ansiedad. ¿Podría corregir en rosa pastel o verde agua?" Ante esto, el profesor respondió con ironía: "Claro, y con purpurina. No vaya a ser que el examen ataque."

También recibió la solicitud de un padre preocupado por la autoestima de su hija: "Ayer mi hija llegó triste porque le puso un 5 en un trabajo. Como su felicidad es lo más importante para mí, le pido que le suba la nota. Gracias." Ante este mensaje, Alarcón optó por no responder.

La publicación ha generado una gran cantidad de reacciones y comentarios en apoyo al docente. Muchos profesores se han sentido identificados con la situación y han expresado su frustración: "Soy profe, lo corroboro. Bendita paciencia la que tenemos que tener, no con los niños, sino con sus familias."

Otros han reflexionado sobre cómo ha cambiado el respeto hacia la figura del maestro: "La autoridad de los profesores se ha visto reducida desde que algunos padres priorizan los caprichos de sus hijos por encima de su educación."

Incluso ha habido quienes han recordado tiempos pasados con nostalgia: "Antes ni siquiera había reuniones con tutores. Si el profesor enviaba una nota a casa, lo que decía era incuestionable, para bien o para mal."