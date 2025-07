El genial vídeo de una tiktoker española contando su primer día como obrera en Australia

Nerea, una joven tiktoker española afincada en Australia, ha conquistado las redes con un vídeo viral en el que narra su primer día como obrera en una obra. El clip, que ya supera los 14 millones de visualizaciones, ha generado un intenso debate sobre el papel de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinos.

Publicando desde su cuenta de TikTok @nereaexplora, Nerea ha documentado su experiencia en el país oceánico, donde emigró con una visa Working Holiday. Lo que comenzó como un viaje de autodescubrimiento ha acabado por convertirse en una inesperada revolución en redes.

"Amigos podéis hacer lo que os propongáis!! solo hace falta poca vergüenza y ser muy cabezón Un abrazo australiano de la nueva Beyoncé del cemento", escribe en la descripción del vídeo.

En su vídeo más viral hasta la fecha, de apenas tres minutos, Nerea relata con humor y franqueza cómo fue su primer día en una obra de construcción. "Nada más llegar, los jefes se quedaron con cara de haber visto a un fantasma", cuenta. Inicialmente, pensaron que era una controladora de tráfico, sin llegar a imaginar que se trataba de la nueva trabajadora de la obra.

La incredulidad fue evidente. "No se lo terminaban de creer", dice Nerea, que reconoce haber sentido la tensión del momento. Pero lejos de amedrentarse, sacó su lado más firme: “Por haberme hecho venir hasta aquí ya me vas a tener que pagar cuatro horas, así que voy a hacer esas cuatro horas de trabajo y si no te gusta, no me contrates”.

El gesto, inesperado y firme, terminó por convencer a los responsables de obra, quienes le ofrecieron empezar de inmediato. Lo primero que le preguntaron fue si sabía usar un jackhammer (martillo neumático). Nerea, sin experiencia previa, respondió que sí. Cinco horas después, había cumplido su trabajo con determinación y sin perder la sonrisa.

La jornada continuó con tres horas barriendo escombros, tarea que completó antes de que uno de los jefes se acercara y le preguntara si podía volver al día siguiente. Para sorpresa de Nerea, le ofrecieron trabajar toda la semana.

Desde entonces, la influencer ha seguido compartiendo su día a día en el mundo de la construcción, derribando estigmas con cada vídeo. Uno de ellos, en el que se la ve mezclando cemento, ya ha superado los 3 millones de visualizaciones.

El éxito de sus publicaciones no solo radica en lo inusual de su trabajo, sino en la actitud con la que lo afronta: alegre, valiente y sin miedo a ensuciarse las manos. "Ojalá haber tenido una cámara oculta para grabar sus reacciones". Por suerte, millones ya han sido testigos de su historia.