La despiden de su trabajo en Australia por tirar una toalla: "Es una relación laboral tóxica, corre de ahí"

Marta Vera es una española que se dedica a compartir en TikTok su vida en Australia, tanto lo bueno como lo malo. En uno de sus últimos vídeos ha contado una de sus peores experiencias en el país oceánico al explicar cómo ha sido despedida de la casa en la que trabajaba por un motivo que ha dejado a muchos confusos.

Como support worker, Marta cuida de personas mayores o con discapacidades, en su caso en casas particulares. A lo largo de su estancia en Australia ha tenido cuatro clientes, y ha compartido con los más de 300.000 personas que siguen su cuenta de TikTok la historia de cómo ha sido despedida del cuidado de su último cliente.

Marta argumenta que las personas que cuida son personas que "a veces no están bien de la cabeza", y que "se les puede ir la olla muy rápido, y que cuando se les va la olla te echan". Y es que no es la primera vez que Marta ha sido despedida por este cliente en particular, ella afirma que es la quinta o la sexta vez, y el motivo del despido ha dejado a muchos patidifusos.

¿El motivo de su último despido? Se había caído una toalla que Marta utiliza para secarse las manos después de lavárselas. La española cuenta en el vídeo que intentó argumentarle a su cliente que ella ni siquiera descolgaba la toalla para usarla, pero llegó a oídos sordos. Afirma que el cliente al principio sólo quería que se fuese durante el resto del día, pero mientras avanzaba la discusión decidió despedirla del todo.

Marta recrea la conversación en la que el cliente le grita, le interrumpe y no le deja hablar, diciéndole que se vaya sin dejarle hueco a explicar que ella no tiró la toalla al suelo. Al final, ella se despide de buenas maneras, mientras que el cliente no deja de gritarle y decirle que se vaya y que no la quiere volver a ver.

A pesar del agresivo enfrentamiento, Marta dice que si el cliente le llama y se disculpa que ella volvería a trabajar: "tonta tampoco soy, me queda aquí poco tiempo y es dinero", pero afirma que no le enviará ni un solo mensaje más.

Los comentarios del vídeo están divididos: hay un sector muy grande que apoya a Marta, y otro que se extraña de que haya aguantado tanto en esas condiciones: "Es una relación laboral tóxica, corre de ahí", "Mi jefe me puede decir 'Hay que hacer A, B y después C y se hace así' y yo hago lo que manda. Mi jefe no puede insultarme, gritarme, juzgar mi personalidad o ser un déspota faltón", "No hay mal que por bien no venga", "En este punto, evidentemente, el problema sos vos y tus decisiones", "Veo que el amor propio lo tenemos mal… un poquito de orgullo… a veces el dinero no paga los gritos y el mal rato… piénsalo…", son algunos de los comentarios más destacados.

En respuesta a los comentarios más negativos, la española ha subido un segundo vídeo en el que ha aclarado algunas dudas recibiendo una respuesta mucho más positiva en los comentarios.