Encuentra un nombre que no incluya letras de CARLOS: El reto viral que ha roto a la IA

Hay pequeños retos y rompecabezas que se usan para romper el hielo, hacer pensar a la gente de tu entorno o simplemente para abrir debate. Poner a prueba a las personas de tu entorno puede ayudar a que os sintáis más cercanos, paséis el rato o surja una divertida conversación. A veces estos retos llegan a las redes sociales, donde muchos tienden a tomarse las cosas muy en serio.

Recientemente, el usuario de X @GatoCascarrabia publicó un tuit que dio comienzo a una oleada de debates, peleas y que incluso ha llevado a romper a la IA.

En su tuit, Don Gato pedía que se encontrase un "nombre masculino que no tenga ninguna letra del nombre CARLOS" (posteriormente aclaró que se refería a nombres castellanos y que no contaban los diminutivos) y la gente se ha vuelto loca.

Muchos han intentado adivinar nombres, con poco éxito, ya que encontrar un nombre sin C, A, R, L, O y S es muy difícil. Desde personas que dijeron "Vicente" sin ver la C, a personas adivinando nombres como Kike o Pepe, que al ser diminutivos no cuentan, este tuit ya tiene más de 6.000 respuestas, y ninguna certera.

Muchos intentaron irse a la rama de nombres usados en el extranjero que se han ido uniendo a la lista de nombres españoles, pero ni Kevin ni Quimey pasaron por el corte.

Muchos intentaron irse por la vía fácil y preguntarle a las IAs, a ver si tenían la respuesta. Resulta que ni ChatGPT ni Grok ni el Meta AI fueron capaces de sacarlo, llegando incluso a dar mensajes en bucle o respuestas que sabían que eran erróneas: "Sólo para jugar fui a ChatGPT... 10 respuestas ya me tiró.. NINGUNA CORRECTA... Quédense tranquilos que la Inteligencia Artificial todavía no nos va a dominar ni por asomo..." Afirmaba un comentario.

Parece que hasta ahora nadie ha sido capaz de encontrar un nombre que cumpla con las características, ¿tenéis la respuesta?