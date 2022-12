Kanye West: "Veo cosas buenas en Hitler y amo a los nazis"

Kanye West y su "amor por Hitler y los nazis" deja pequeña cualquier polémica que hayamos tratado en Flooxer Now. Ni las amenazas de Borja Escalona para conseguir empanadillas by the face o los insultos a naciones de Andrew Tate hacen sombra a un provocador planetario que representa la parte más peligrosa de la salud mental.

Empezando por su apariencia, Kanye apareció en el programa Infowars, un panfleto negacionista dirigido por Alex Jones que se enfrenta desde hace años a numerosos juicios y condenas por difamación. Escenario perfecto para que el rapero apareciera completamente cubierto por guantes y máscara negro. Si bien pudo esconder su cara, nadie podría dudar de que se trataba de él: habló sobre pornografía, política y el diablo, pero sobre todo de nazismo.

"Me gusta Hitler", dijo en un punto de la entrevista, contextualizándolo en que "todos los seres humanos tienen algo que aportar". Según West, "inventó las autopistas o el micrófono a través del que canto mis canciones, ¿cómo no me va a gustar?", algo que suena como lo del baptisterio romano del siglo I. ¿Cómo no te va a gustar?

Kanye, quien se refiere a sí mismo como Ye, está "harto de la clasificación de los seres humanos" y escandalizó incluso a su entrevistador, que tiene la orden de pagar cientos de millones de dólares por inventarse que el mayor tiroteo de su país fue "un engaño que nunca pasó".

En respuesta a lo de que "Hitler no mató a seis millones de judíos", Jones corrigió a su interlocutor asegurando que "los nazis fueron unos abusones e hicieron cosas realmente malas". "Pero también hicieron cosas buenas", insiste Ye; "tenemos que dejar de meternos con los nazis todo el tiempo, yo amo a los nazis".

Declaraciones algo menos polémicas ya le costaron su milmillonario acuerdo con Adidas o Balenciaga, pero es que hasta ha acabado afectando a acuerdos mucho más locos y cercanos a sus ideas. Elon Musk le ha cancelado la cuenta en Twitter, y Parler (una red social ultraderechista) ha anunciado que no quiere seguir adelante con la opción de compra que le hizo Kanye. "Perseguiremos otras oportunidades de crecimiento para nuestra vibrante comunidad", dijeron ayer en un comunicado.

Que ye tiene serios problemas lo sabemos desde hace meses, pero cuando los más locos y perseguidos de las redes te dicen que te estás pasando, quizá sea buen momento para reflexionar. Pero viendo cómo se le va la olla, supongo que lo de pensar no es su fuerte...