MUY ENFADADO
Kidd Keo responde a las críticas sobre su preparación para La Velada: "Tengo un equipo que me dice lo que tengo que hacer"
Kidd Keo ha reaccionado públicamente a los comentarios que recibe sobre su entrenamiento para La Velada del Año VI. El artista, que se enfrentará a Lit Killah, ha utilizado sus stories de Instagram para responder de forma directa a quienes cuestionan su forma de prepararse.
Publicidad
Kidd Keo forma parte del cartel de La Velada del Año VI, el evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos que reunirá a creadores de contenido y artistas el próximo 25 de julio en Sevilla. Desde que se anunció su participación, el músico ha estado compartiendo fragmentos de su entrenamiento en redes sociales.
Esa exposición ha venido acompañada de una oleada de comentarios críticos sobre su técnica y su forma de trabajar. Ante esa situación, Kidd Keo decidió responder a través de sus stories de Instagram con un mensaje directo dirigido a quienes le corrigen de manera constante.
"Una cosa os voy a decir y no quiero que os enfadéis, pero cada vez que subo un vídeo haciendo un ejercicio de boxeo o de peso, aparecéis quinientos mil a comentarme como si fuéseis maestros", comienza señalando. En su intervención, el artista expresa su malestar por la cantidad de opiniones que recibe y cuestiona la legitimidad de muchas de ellas.
"Por favor, os voy a pedir de corazón que os calléis la puta boca. Lo siento por decirlo así, pero es que lo tenía que decir", añade, en un tono contundente. Kidd Keo subraya que cuenta con un equipo de profesionales que supervisa su preparación y que su proceso de aprendizaje es progresivo: "Tengo un equipo de entreno que me dice lo que tengo que hacer, y si no lo hago del todo bien es porque estoy aprendiendo".
El artista también diferencia entre quienes tienen experiencia en este tipo de disciplinas y quienes, según su criterio, opinan sin conocimiento previo. "De hecho, la gente que ha hecho cosas similares no me está comentando así, solo sois los tontos que no habéis hecho nada en la vida", afirma.
En la parte final de su mensaje, insiste en la incomodidad que le generan esas críticas constantes y vuelve a pedir que cesen: "Así que os voy a pedir con todo el amor del mundo que os calléis la puta boca, que estoy aprendiendo".
Kidd Keo se enfrentará a Lit Killah en uno de los combates más mediáticos de la velada, en un evento que volverá a congregar a miles de asistentes y millones de espectadores en directo.
Publicidad