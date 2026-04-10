Willyrex explica cómo conoció a su mujer: "Fue la mejor decisión que he tomado"

"¿Cuánto tiempo llevas con tu mujer? ¿Te puedo preguntar por qué supiste que era ella?" le preguntan a Willyrex en el podcast de ZZEN. En ese momento, su expresión cambia. Se suaviza, comienza a recordar. Y cada palabra deja claro que viajar en el tiempo una década atrás le llena de alegría. "Diez años. Me mudé a Andorra... y la conocí. Y en ese momento yo dije: 'Qué guay, voy a tener, voy a tener una amiga'. Me hacía como mucha ilusión tener una amiga. Y cuando llegué a Andorra y conocí a... a la que ahora es mi mujer, a Cristina, dije: 'Qué guay, una amiga'". No fue algo buscado ni intencionado, pero está claro que el pasar mucho tiempo juntos en un entorno nuevo le marcó.

Llegó el come-come, claro: "En ese momento como que empezamos a hablar mucho... hasta que llegó un momento que dos o tres meses después hablaba con ella demasiado y dije: 'Buah, se me está liando'. Siento que no, no podía concentrarme para grabar. Yo estaba... grabando y no podía. Tenía el móvil al lado y como que lo pasaba mal. Y nada, fue la mejor decisión que he tomado". Desde entonces, Willyrex y Cristina han estado juntos y su historia de amor se ha mantenido firme y fuerte. Y el youtuber tiene claro también por qué fue tan importante en su vida que llegara ella.

"Desde que había nacido, desde la adolescencia y demás, nunca busqué estar con una chica. O sea yo busqué estar con la madre de mis hijos. Nunca sería capaz de estar con alguien que no me gusta. O sea, que no me gusta... que no amo. Yo solo quería estar con la madre de mis hijos. Y hasta que no la encontré o se me apareció, nada". Por suerte, así fue.