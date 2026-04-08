TheGrefg explica cómo sucedió el acercamiento a Willyrex para su vídeo juntos, tras años de distanciamiento

Después de la sorpresa, las explicaciones. TheGrefg ha salido a la palestra para explicar cómo es posible que, tras años de beef y malas relaciones, haya acabado apareciendo en un vídeo de Willyrex. "Willy me escribió al MD. Y yo vi la notificación de Willyrex y dije: 'Me acaba de hacer otro hilo en Twitter. Ha subido un Reels insultándome, qué puta locura, me espero lo que sea'. Y era un MD diciéndome: 'Oye…' [...] tío, me abrió que yo dije, '¿Me acaba de hablar Willy o me acaba de hablar MrBeast?'. Creo que me abrió con algo así, un mensaje que decía: ¿Quieres romper Internet?".

TheGrefg estaba tan agradecido como confuso por la invitación a grabar un vídeo abriendo cajas. Así que optaron por hacer otra cosa antes de grabar: un partido de pádel. La dinámica funcionó para terminar de limar las asperezas y generar de nuevo confianza como para grabar contenido juntos. Tras el partido, ahí ya sí Grefg aceptó y el resultado es el que ha podido ver toda España a lo largo de los últimos días. El murciano asegura que se lo pasó bien en la grabación y que ha supuesto algo muy especial. "Me hace mucha ilusión con las dos personas que prácticamente más beef he tenido en internet, que son sTaXx y Willy, grabar un vídeo juntos echándonos las risas. Yo empecé admirando a estas dos personas… o sea, la vida, ¿no? Supongo, el paso del tiempo".

La cosa no acaba ahí, eso sí. Hubo una condición extra para acceder a grabar el vídeo: que Willyrex apareciera en el canal de TheGrefg en un cameo especial. "Ese vídeo ya veréis lo que es y ya veréis lo que hemos grabado, pero si este vídeo fue sorprendente, cuando la gente vea… bueno, lo dejo ahí en el aire, chicos". ¿Qué puede ser tan grande y especial como para sorprender toda vez quede agotado el impacto de haber visto esta colaboración tras varios años de mala sangre? Se abren las apuestas.