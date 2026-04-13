Xokas carga contra MrBeast: "Aburridísimo, como streamer es bastante mediocre"

Las opiniones de Xokas sobre el último gran reto de MrBeast se han hecho esperar, pero ha merecido la pena para verle expresarse como uno espera de él. "Punto número uno: él como maestro de ceremonias es aburridísimo. Es decir, es un muy buen YouTuber, pero como streamer es bastante mediocre y ha llevado bastante mal todo el proyecto". Solo con esto ya tenemos muy claro que a Joaquín no le gustó nada el formato. Está claro que la edición ayuda mucho a que el contenido de MrBeast funcione, pero las 3 horas de directo fueron excesivas para todo el mundo.

"Punto número dos: el evento en sí, que es pegar con un puto tirachinas con el que no puedes ni apuntar y con el que es imposible darle a nada, porque es imposible apuntar con un tirachinas con el que tienes que poner la puta mano delante, era una prueba de mierda que ni probaron". La falta de preparación ha sido otro de los puntos candentes. El tirachinas ha estado en el centro de la polémica por su falta de usabilidad y efectividad. Fue muy sonado que acabaran teniendo que darlo de lado e improvisar otra solución porque, si no, se iban a estar un día entero.

"O sea, y estuvieron durante, quizás, una hora y media disparando una mierda que era imposible darle a nada. Y acabaron teniendo que tirarlo con la mano en una superproducción en la que el premio era un millón de dólares, colega. Y una superproducción en la que se habrán gastado millones con un montón de televisiones, de cámaras, de no sé qué y de no sé cuánto. Y la prueba era una mierda, joder. La peor prueba que he visto en mi vida". Contundente, sí, pero quizá por primera vez en mucho tiempo, acertado.