NUEVA ERA
Olivia Rodrigo hace referencia a The Cure y se desahoga en Versailles en su nuevo sencillo Drop Dead
Olivia Rodrigo está de vuelta y ha decidido que el minimalismo no es lo suyo para estrenar su tercera era. La artista acaba de paralizar la industria con el lanzamiento de "Drop Dead", un primer adelanto que nos traslada directamente a los pasillos del Palacio de Versalles.
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Se acabó el misterio. Tras dejar su Instagram a cero y plantar vallas publicitarias en Los Ángeles, Olivia Rodrigo ha decidido que hoy era el día perfecto para dinamitar el pop actual . Su nueva era ya tiene nombre y apellido: se llama "Drop Dead" y es el primer bocado de su tercer disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que llegará a nuestros oídos el próximo 12 de junio.
Para este comeback, la artista ha vuelto a confiar en su productor de confianza, Dan Nigro, pero visualmente ha subido la apuesta hasta niveles reales. En un videoclip dirigido por Petra Collins, vemos a una Olivia recorriendo el Palacio de Versalles con una guitarra rosa y unos cascos a juego, dándole un aire punk a la antigua casa de María Antonieta que es puro lujo visual.
Pero lo mejor, como siempre con ella, está en la letra. Olivia vuelve a demostrar que es la reina de la honestidad brutal y de los detalles que nos hacen sentir identificados a la primera. En "Drop Dead" se confiesa como todos nosotros: haciendo stalking a su crush desde la cama, analizando la compatibilidad astral (ella es Piscis, él es Géminis, drama asegurado) y lanzando un guiño magistral a los clásicos al mencionar "Just Like Heaven" de The Cure. Es ese toque de melancolía marca de la casa que, según ha contado a sus fans, no puede evitar por mucho que intente escribir una canción de amor feliz.
La maquinaria no va a parar aquí. La estrella ya tiene fecha para su próximo gran asalto: el 2 de mayo se subirá al escenario de Saturday Night Live para presentar y actuar, dejando claro que este 2026 vuelve a ser suyo. Prepara los auriculares, porque después de verla correr por los jardines franceses, "Drop Dead" no va a salir de tu cabeza en todo el fin de semana.
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