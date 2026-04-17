Olivia Rodrigo hace referencia a The Cure y se desahoga en Versailles en su nuevo sencillo Drop Dead

Se acabó el misterio. Tras dejar su Instagram a cero y plantar vallas publicitarias en Los Ángeles, Olivia Rodrigo ha decidido que hoy era el día perfecto para dinamitar el pop actual . Su nueva era ya tiene nombre y apellido: se llama "Drop Dead" y es el primer bocado de su tercer disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que llegará a nuestros oídos el próximo 12 de junio.

Para este comeback, la artista ha vuelto a confiar en su productor de confianza, Dan Nigro, pero visualmente ha subido la apuesta hasta niveles reales. En un videoclip dirigido por Petra Collins, vemos a una Olivia recorriendo el Palacio de Versalles con una guitarra rosa y unos cascos a juego, dándole un aire punk a la antigua casa de María Antonieta que es puro lujo visual.

Pero lo mejor, como siempre con ella, está en la letra. Olivia vuelve a demostrar que es la reina de la honestidad brutal y de los detalles que nos hacen sentir identificados a la primera. En "Drop Dead" se confiesa como todos nosotros: haciendo stalking a su crush desde la cama, analizando la compatibilidad astral (ella es Piscis, él es Géminis, drama asegurado) y lanzando un guiño magistral a los clásicos al mencionar "Just Like Heaven" de The Cure. Es ese toque de melancolía marca de la casa que, según ha contado a sus fans, no puede evitar por mucho que intente escribir una canción de amor feliz.

La maquinaria no va a parar aquí. La estrella ya tiene fecha para su próximo gran asalto: el 2 de mayo se subirá al escenario de Saturday Night Live para presentar y actuar, dejando claro que este 2026 vuelve a ser suyo. Prepara los auriculares, porque después de verla correr por los jardines franceses, "Drop Dead" no va a salir de tu cabeza en todo el fin de semana.