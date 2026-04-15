Oasis, Phill Collins, Iron Maiden y Sade entran junto a Celia Cruz en la promoción 2026 del Rock And Roll Hall Of Fame

Ni el más optimista de Manchester lo hubiera predicho hace unos años, pero el 2026 sigue siendo el año de los hermanos Gallagher. La Rock and Roll Hall of Fame Foundation ha soltado la bomba con su lista de nuevos integrantes y, si algo queda claro, es que este año la organización ha decidido cruzar el charco más que nunca.

Una "invasión británica" en toda regla

Aunque el Salón de la Fama tiene su sede en Cleveland, la próxima ceremonia en Los Ángeles va a parecer un pub de Camden Town. La selección de este año es un festín para los amantes del sonido made in UK:

Oasis: Los reyes del Britpop entran por la puerta grande, confirmando que su legado (y su esperadísima vuelta) es patrimonio de la humanidad.

Joy Division / New Order: Un dos por uno histórico. Se reconoce la oscuridad post-punk de Ian Curtis y la mutación electrónica que cambió la pista de baile.

Iron Maiden: Por fin se hace justicia con las leyendas del heavy metal. Bruce Dickinson y los suyos pondrán los decibelios en una gala que suele pecar de comedida.

Phil Collins: El hombre de los récords hace doblete. Ya estaba dentro con Genesis, pero ahora entra como solista 16 años después.

Billy Idol: El toque punk-rock más gamberro y estético venido de Londres también tendrá su sitio en el olimpo.

¿La mezcla más loca hasta la fecha?

Si algo define esta promoción de 2026 es lo ecléctico de su propuesta. Olvídate de etiquetas cerradas; el Hall of Fame ha decidido mezclar géneros que, sobre el papel, parecen imposibles de juntar en una misma playlist.

Pasaremos del hip-hop crudo de Wu-Tang Clan al soul aterciopelado de Sade y Luther Vandross. Pero es que en las categorías especiales la cosa se pone aún más interesante: desde el ritmo tropical de la eterna Celia Cruz hasta la visión de Rick Rubin, el productor que lo ha tocado prácticamente todo.

La cita para ver a este grupo tan dispar (y tan británico) será el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Habrá que esperar a diciembre para ver la gala editada en Disney+, pero ya estamos contando los días para ver la que preparan Liam y Noel con sus discursos.