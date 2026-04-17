Así es el Libre albedrío de Belén Aguilera en formato Gallery Session

Hay una Belén Aguilera que brilla con una luz distinta: más ligera, más libre, más dueña de sus sombras. Su nuevo single, Libre albedrío, no es solo una canción de synth-pop envolvente; es un manifiesto sobre la soberanía emocional. Una invitación directa a vivir bajo nuestras propias reglas, cayendo —como ella misma dice— "sobre un cojín de amor, sin juicios y con curiosidad".

Tras reventar el Movistar Arena y el Sant Jordi Club a finales de 2025, y empezar el año conquistando TikTok con la frescura de Mejores momentos, Belén da un giro hacia la autoafirmación. El origen de este tema es tan humano como fascinante: nació de un error. En una carta a sus fans, la artista confiesa que escribió la letra tras romper una promesa que se había hecho a sí misma.

"En otro momento, esa mancha habría sido un drama. Pero yo ya soy otra persona y lo que antes me erosionaba, hoy ya no me impacta igual".

Esa transformación es la que late en Libre albedrío. El vídeo, estrenado en formato Gallery Session, captura perfectamente esa dualidad entre la delicadeza sonora y la potencia de su mensaje. Es el nuevo capítulo de un universo creativo que no para de expandirse desde la publicación de Anela.

Con el estribillo de "Nadie me va a quitar nada de lo que sentí" como nuevo lema vital, Belén pone rumbo a Ciudad de México para seguir exportando su talento. Pero antes de cruzar el charco, nos deja esta pieza grabada a fuego: una media sonrisa de quien, al mirar atrás, sabe que cada paso ha valido la pena.