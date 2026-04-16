El emocionante momento de Rosalía durante su show en Barcelona, tras dedicar el concierto a su abuela

Después de que los conciertos de Rosalía en Barcelona arrancasen con un divertido momento viral, en el que la artista tuvo dificultades para comprender a una de sus fans, el siguiente show ha sido muy comentado por su monólogo de arranque. En él, la cantante decidió reflexionar sobre lo emocionante que era para ella actuar en su ciudad, y los nervios que le producía actuar ante las personas que habían crecido en el mismo entorno que ella. Fue, además, el concierto al que decidió acudir toda su familia, y fue por eso que Rosalía decidió dedicar el show a su abuela, que estaba entre el público.

Como no podía ser de otra manera, esa dedicatoria llevó a que la artista se emocionase y tuviese que tomarse el comienzo del concierto con calma. Los vítores que se escuchan durante el clip son señal de que el público que estaba allí concentrado también vivió el momento con emoción; no es para menos, ya que hacía mucho que los fans barceloneses esperaban el regreso de su artista más internacional.

Aun quedan dos conciertos más de Rosalía en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el viernes 17 y el sábado 18. Dado que son las dos fechas más populares, son muchos los que esperan con ganas las sorpresas que traerá la artista durante esos dos shows. Después, marchará hacia el resto de Europa, luego a Estados Unidos y cerrará el verano en Sudamérica. Pero lo que está claro es que pocos de los públicos internacionales recibirán a Rosalía con el calor y la comprensión que le han ofrecido sus fans españoles; ¡sin duda, ha empezado el Lux Tour por todo lo alto!