La divertida confusión de Rosalía con una fan a la que no entendía: "La Izaro de Victoria Castillos de 13 años"

Son muchos los momentos del Lux Tour de Rosalía que están haciéndose virales en redes. Los confesionarios en colaboración con distintas celebridades son unos que están gustando mucho, pero también ha habido momentos más sorprendentes e improvisados que han generado mucha conversación. Entre ellos, está una interacción entre Rosalía y una fan en uno de sus últimos shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona: vio que era una niña pequeña y que ese era su primer concierto, y quiso hablar con ella. Por desgracia (o por suerte, para nosotros, porque nos hemos podido echar unas risas), no entendió nada de lo que le decía, y la situación acabó siendo de lo más cómica.

Ni trece años, ni de Victoria Castillos, ni Sara, ni Martirio, ni Rosario, ni Charo. Con mucha conversación y un poco de paciencia, al menos consiguieron que Rosalía entendiese que la pobre niña se llamaba Izaro. Por supuesto, a Rosalía todo se le perdona, porque hizo el esfuerzo de charlar con ella, contarle una anécdota y dedicarle una de sus canciones más conocidas del último álbum. ¿Cuántas niñas de trece… digo, de diez años pueden presumir de algo así?

Los usuarios de TikTok se han lucido, como siempre, en los comentarios: "Yo intentando hablar con mi abuela por teléfono", "Yo en el listening", "Saray de 34 años de Andorra", "GAES patrocina este vídeo", "Esto supera a la IA", "Yo inventándomelo todo porque me da vergüenza decir '¿Qué?' por octava vez". Ciertamente, este momento será difícil de superar en lo que queda de tour; al menos, en lo que a comicidad se refiere.