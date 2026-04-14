Rosalía se consagra en el Palau Sant Jordi como patrona de Barcelona

En 1867, el Consell de Cent de Barcelona nombró como patrona de la ciudad a la Mare de Déu de la Mercè, lo que dividió devociones entre sus partidarios y aquellos que seguían depositando su fe en la mártir Santa Eulàlia. Este lunes, el Palau Sant Jordi ha sido testigo de la santificación de Rosalía, la mujer a la que hoy los barceloneses adoran.

Con ella y su 'Lux', los mecanismos del fervor tradicional, concentrados en la estampita que asoma en la billetera, y el contemporáneo, algo así como llevar de fondo de pantalla a tu artista favorito, convergen y conducen a que el fenómeno fan peregrine a la capilla barroca.

Así lo han hecho cerca de 18.000 feligreses, que con sus mejores hábitos han subido a la montaña de Montjuïc para ser testigos de la consagración musical y mística de la artista de Sant Esteve Sesrovires, por fin en casa después de abrir gira en Lyon y seguir por París, Zúrich, Milán, Madrid y Lisboa.

Después de media hora de espera, el telón que cerraba el escenario del pabellón se ha abierto y, tras él, han aparecido unos operarios con una caja, que una vez desmontada ha revelado a Rosalía vestida con un tutú, como si fuera una bailarina en una caja de música, y, hierática, ha entregado a su gente 'Sexo, violencia y llantas' y 'Reliquia', que el Sant Jordi ha recibido con un tremendo estruendo cuando ha cantado eso de que "crecí y el descaro lo aprendí, por ahí por Barcelona".

Emoción por cantar en su ciudad

Rosalía, emocionada por la eterna ovación de Montjuïc, tan solo ha acertado a decir "Merci, Barcelona", algo que ha cortado de inmediato con la crudeza electrónica que cierra 'Porcelana' y el sonido berlinés de los bajos de 'Divinize', que han hecho retumbar la montaña, poco acostumbrada al techno, en un bellísimo contraste con la voz dulce de la catalana y el juego de telas de sus bailarines.

"Una cosa te diré, Barcelona, te quiero con locura. Cantar en tu ciudad es una experiencia que te impone, porque es el sitio que te ha visto crecer, el sitio que te confronta con quien eras y quien eres, el sitio en el que no puedes huir de ti misma", ha seguido Rosalía en catalán con las lágrimas luchando contra la gravedad, para a continuación salir con 'Mio Cristo piange diamanti' y esos agudos solo al alcance de una virtuosa vocal que hoy es una completa estrella de la música global.

Porque Rosalía es zeitgeist: pura comprensión de los tiempos modernos, a los que da misticismo si así lo piden, latineo si es menester, show para TikTok si nos han frito el cerebro a base de rainbrot, teatralización operística para la posteridad, letras facilonas que se dejen compartir en una historia como venganza y veto a los fotoperiodistas si esa es la moda entre las divas.

Fusión entre lo orquestal y lo electrónico

Esto se ha hecho evidente en 'Berghain', que en su intersección entre lo orquestal y lo electrónico ha transformado la pista del Sant Jordi en una gran rave, una fiesta que ha seguido con 'Saoko', primer pellizco del anterior 'Motomami', 'La fama' y 'La combi Versace', antes de saltar a la performance de danza contemporánea de 'De madrugá' y desaparecer tras el telón.

El silencio posterior ha sido quebrado por las percusiones de la orquesta, a las que se han unido el resto de instrumentos para que entrara de nuevo Rosalía al paso de 'El Redentor', el primer corte recuperado de 'Los Ángeles', su debut de 2017, para después convertirse en una Gioconda recortada sobre las montañas de Montserrat que cantaba 'Can't take my eyes off you'.

El confesionario, en esta ocasión ocupado por Yolanda Ramos y una anécdota de llorera sobre sexo desesperado y depilaciones nocturnas, ha dado paso a la esperadísima 'La perla', himno del despecho escenificado con un brillante juego de sombras chinas entre Rosalía y los brazos de sus bailarines.

Primer concierto de cuatro con todo vendido

La teatralización de 'Lux' en Barcelona ha seguido con 'Sauvignon blanc' y la de Sant Esteve Sesrovires subida al piano blanco del mallorquín Llorenç Barceló, viejo compañero del Taller de Músics, y una nueva huida del escenario, en esta ocasión para colocarse en el centro de la pista, rodeada por la orquesta, y encadenar 'Dios es un stalker', 'Memória', 'La rumba del perdón' y 'CUUUUuuuuuute', cerrada en una fusión con 'Sweet Dreams (Are made of this)' como si este lunes fuera un sábado más en la sala Apolo.

Ya de bajada y sobre el escenario principal vestida de ángel, Rosalía ha vuelto a recuperar 'Motomami' con la monería de 'Bizcochito' y el ritmo merenguero de 'Despechá', antes de ofrecer 'Novia robot' y 'Focu 'ranni', dos de los tres cortes exclusivos de la edición física de 'Lux', entre una lluvia de pétalos.

Exhausta tras dos horas de concierto y con la vista puesta en las otras tres fechas que dará esta semana en el Palau Sant Jordi, Rosalía se ha despedido de su ciudad, siendo hoy ya un icono que supera la idea de artista, cantando 'Magnolias' en soledad, una imagen que no debe distar mucho de sus primeros bolos por El Raval.