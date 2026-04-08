Rosalía cuenta cuáles son sus platos favoritos de la cocina española

Rosalía cuenta con más de 33 millones de seguidores en TikTok. Cualquier vídeo que suba es susceptible de hacerse viral como si nada, llegando fácilmente a acumular más millones de visualizaciones que cualquier otra persona. Como plataforma para publicitar su música y nuevos lanzamientos es impagable. De paso, como regalo, sus seguidores se llevan vídeos aleatorios de vez en cuando. El último de ellos tiene a Rosalía teniendo que organizar en un top 10 varios platos de comida española. No puede ir cambiando el orden, así que en cuanto elige una posición, ahí se queda. ¿El resultado? Podéis verlo vosotros mismos.

Ojo, aviso: más que top 10 es un top 9, porque el vídeo termina antes de llegar al minuto de duración sin que descubramos cuál es el último plato. Es de suponer, dada la rotación de imágenes, que sea el jamón serrano, lo cual levantará ampollas entre varias personas que adoran al cerdo por encima de todas las cosas. A partir de ahí, en novena posición encontramos el pulpo a la gallega, en octava posición a las patatas bravas y en séptima posición al salmorejo. Las últimas informaciones nos indican que Galicia, Madrid y Córdoba ya se han puesto en pie de guerra y exploran alternativas para mejorar su posición.

El rabo de toro, la paella y las tortitas de camarones se emplazan en la zona media. Ni en puestos de descenso ni en puestos de Champions, viven para jugar otra temporada más. Finalmente, el top 3 lo forman las croquetas, los churros con chocolate y la tortilla de patatas. Con esta última no lo duda, poniéndola en primera posición de forma casi instantánea al aparecer frente a ella. Así que para la pregunta de trivial "¿Cuál es la comida española favorita de Rosalía?" ya tenemos la respuesta: la tortilla de patatas.