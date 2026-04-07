Rosalía, Leiva, Amaia y Guitarricadelafuente lideran las nominaciones a los III Premios de la Academia de la Música

Los Premios de la Academia de la Música de España van cogiendo fuerza año a año para ir poco a poco acercándose al estatus de ser el equivalente en nuestro país de los Brit Awards del Reino Unido o los Premios Grammy de Estados Unidos. Esta tercera edición se presenta especialmente interesante tras revelarse sus nominados, con Rosalía, Leiva, Amaia y Guitarricadelafuente encabezando la lista con ocho candidaturas cada uno, seguidos de cerca por Valeria Castro (6) y Amaral y rusowsky, ambos con cinco.

La Academia ha desvelado las candidaturas en el Teatro de La Abadía de Madrid, en un acto conducido por la artista Andrea Guasch y el comunicador Dani Cabana. La cita ha reunido a los nombres clave del sector para conocer los trabajos que competirán en las 43 categorías de este año, seleccionados entre más de 4.400 propuestas recibidas.

La Academia ha desvelado las candidaturas en el Teatro de La Abadía de Madrid | Academia de la Música de España

La competencia en las categorías reina será máxima. Rosalía y Amaia se perfilan como las grandes protagonistas femeninas; la catalana compite con su éxito Berghain y su faceta de compositora, mientras que la navarra destaca por la ingeniería y el pop de sus últimos trabajos.

No lo tendrán fácil ante el empuje de Leiva, cuyo disco Gigante ha arrasado en las categorías de rock, y Guitarricadelafuente, que se consagra como un referente indiscutible de la música alternativa actual. La lista de favoritos la completan:

Valeria Castro (6 nominaciones): Referente en la canción de autor y composición.

Amaral (5 nominaciones): Nominados a Álbum del Año y Mejor Gira.

rusowsky (5 nominaciones): La gran revelación que se cuela en las categorías principales de Artista y Álbum del Año.

Aitana y Luz Casal: Ambas con 3 nominaciones, demostrando el relevo generacional y la vigencia de nuestras leyendas.

Más allá de las grandes cifras, los premios reafirman su compromiso con la pluralidad de géneros. Desde el flamenco de Lela Soto o Rafael Riqueni, pasando por el fenómeno urbano de Rels B y Lia Kali, hasta la canción de autor de Rozalén o Xoel López.

Además, se ha puesto en valor el trabajo "invisible" de la industria, premiando el diseño de álbumes, la dirección de videoclips o piezas audiovisuales como el documental Flores para Antonio.

El evento cuenta con el respaldo institucional de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid, además del apoyo de las principales entidades del sector como SGAE, AGEDI, AIE, IFEMA y RTVE, con Caixabank como partner estratégico.

El calendario ya está fijado: los académicos emitirán sus votos entre el 10 y el 30 de abril. El desenlace final tendrá lugar el 26 de mayo en IFEMA (Madrid), en una gala que promete ser la gran fiesta de la música española y su definitiva mayoría de edad como institución.