El brutal enfado de Aitana con la prensa tras los rumores de crisis con Plex

La relación sentimental entre Aitana y Plex sigue siendo uno de los temas más candentes de la actualidad del corazón en España. El amorío entre la cantante y el youtuber llenó de titulares a un montón de medios y ambos siguen apareciendo el uno junto al otro para apoyarse en diferentes proyectos. A él le vemos en los conciertos de ella y a ella la vemos en los retos de él. No sería raro, por ejemplo, que estuvieran juntos en la carrera de Plex contra AlphaSniper si acabara teniendo lugar. La felicidad es evidente, pero algunos medios han aprovechado para sacar a la luz un rumor que es, según la artista, completamente falso.

Según indicaban las malas lenguas, ambos se encontraban en un periodo de crisis y la ruptura estaba muy cerca. La artista ha tomado cartas en el asunto para negarlo a través de Twitter: "no me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias… pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor 🫶🏼". Cortita y al pie, para que quede claro. No hace falta mucho más para detener las habladurías, aunque está pendiente ver si su negativa tiene tanto recorrido como el rumor inicial.

Las reacciones de sus seguidores en redes han sido, eso sí, de todo tipo. El sector más hater de las redes ha lanzado mensajes cargados de misoginia, pero los verdaderos fanáticos han mostrado su apoyo y han criticado a los medios que han dado voz a estos supuestos bulos. El tuit de Aitana ha acumulado rápidamente millones de impresiones y se ha convertido en uno de los temas más comentados del día en X, ya que son pocas las ocasiones en las que una celebridad de esta talla responde de forma tan directa a un rumor sobre ella.